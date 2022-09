“Harry non è figlio di Re Carlo”, l’incredibile bomba in un libro rivelazione: ecco la verità

Nelle ultime ore, i tabloid britannici si stanno scatenando su un’incredibile indiscrezione che potrebbe sconvolgere tutti: ecco cosa sta accadendo.

Chi si aspettava un cambiamento nei rapporti tra i Duchi del Sussex e la Famiglia Reale, dopo la morte della Regina Elisabetta II è rimasto molto deluso. Anzi, le distanze tra le parti non sono mai state così ampie.

E, del resto, ci sono stati diversi screzi proprio nel periodo dei funerali della Sovrana. Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, infatti, hanno subito lasciato Londra alla volta della California.

Ma, all’orizzonte, si profila anche la prima autobiografia del Principe Harry, in uscita nei primi mesi del nuovo anno, che potrebbe rendere irreversibile la rottura. Ma non è tutto.

Harry non è figlio di Carlo?

Non tutti ricordano l’incredibile vicenda di molti anni fa legata alla paternità del Principe Harry. Allora, Carlo – Principe del Galles in quegli anni – chiese il test del Dna per il suo secondogenito. Si raccontava, ai tempi, che Harry fosse nato dalla relazione tra Lady Diana e l’ufficiale britannico James Hewitt. Ma un nuovo indizio ha fatto scoppiare un vero e proprio caso.

Nel suo ultimo libro Anna Pasternak, dal titolo Princess in Love, è stata pubblicata una lettera della Principessa all’ufficiale: “Sei tu il padre biologico del mio secondogenito, Harry. Ringrazio Dio per averti fatto entrare nella mia vita”. Come detto, il test del Dna ha confermato che Carlo è il padre di Harry eppure non si placano le polemiche. Anche il noto esperto reale Nicholas Davies ha confermato che il dubbio c’era già tanti anni fa e che Hewitt era amante di Lady Diana non dall’85, ma già da due anni prima.

I dubbi permangono

Molti sono convinti che il Principe Harry sia in realtà figlio di James Hewitt, anche a causa della grande somiglianza tra i due, in particolare per i capelli rossi. Ma non è tutto.

Diversi, sui social in Gran Bretagna, sono sicuri che dietro l’astio tra i due e la rottura di Harry e Meghan si nasconda proprio la verità sulla paternità del Principe. Sarà così?