Pippo Baudo, lo scheletro nascosto nell’armadio da troppi anni | La notizia è sorprendente

Pippo Baudo è uno dei presentatori italiani più famosi. La sua vita privata ha sempre destato grande scalpore. Negli ultimi anni è emerso che ha anche un figlio segreto. Chi sarà la madre?

I personaggi del mondo dello spettacolo attirano sempre l’attenzione e la simpatia del pubblico. Alcuni, diventano dei veri e propri miti da seguire. I fan, infatti, sono sempre molto curiosi di scoprire dettagli e retroscena della vita privata dei personaggi noti.

Fra i tanti vip italiani più amati c’è senza dubbio Pippo Baudo. In questo caso parliamo di un colosso della televisione italiana, e come non si potrebbe non voler scoprire qualcosa di più su di lui.

Pippo Baudo: gli esordi

Giuseppe Baudo nasce a Militello di Val di Catania il 7 giugno 1936. Figlio di una casalinga e di un avvocato, muove i primi passi nel mondo del teatro nella città di Catania. Alle sue passioni ed interessi associa lo studio. Si diploma, infatti, al liceo classico e si laurea in giurisprudenza.

Nonostante gli studi in legge non sembra voler seguire le orme paterne. Il giovane Baudo ha altri progetti in mente, e sembra più attratto dal mondo dello spettacolo.

La sua passione giovanile è il teatro, difatti, scrive ed interpreta diversi spettacoli teatrali. Alla fine degli anni 50 entra a far parte come pianista nell’Orchesta Moonlight, che permetterà il suo debutto in televisione.

Pippo Baudo: il successo

Agli inizi degli anni 60, Baudo inizia a decollare come presentatore tv. Conduce diversi programmi seguendo la vecchia scuola dei suoi precedessori: Corrado, Mike Buongiorno ed Enzo Tortora.

Arrivano gli anni di Canzonissima, Luna Park, Secondo voi. Nel corso degli anni diventa una figura sempre più notevole nel panorama televisivo italiano, fino a diventarne un vero e proprio pilastro.

La vita privata del re della televisione italiana

La vita privata di Pippo Baudo sembra essere piuttosto intensa. Il conduttore ha una figlia legalmente riconosciuta. Si tratta di Tiziana, nata nel 1970 dal suo matromoinio con Angela Lippi. La coppia, nonostante la nascita della figlia, ben presto si separerà. Dopo una relazione di sette anni con Alida Chelli ed una con Andriana Russo, Baudo conosce la soprano Katia Ricciarelli. I due convoleranno a nozze nel 1986, separandosi nel 2004.

Il figlio segreto di Baudo

Oltre Tiziana, però, Baudo ha anche un altro figlio. La storia che vi stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile.

Alessandro è nata nel 1962 da una relazione clandestina fra il conduttore e Marilla Adinolfi, all’epoca sposata con Tullio Formosa, dirigente Rai. Essendo già la donna coniugata, Alessandro è stato riconosciuto da Formosa, ed ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza credendo che fosse il suo vero padre.

Tuttavia quando Alessandro aveva circa 30 anni, Formosa si è ammalato ed ha deciso di raccontare la verità al ragazzo. Quest’ultimo ha dunque deciso di avviare le procedure per ottenere il riconoscimento da parte di Baudo.

Padre e figlio oggi hanno un ottimo rapporto.