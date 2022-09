Uomini e Donne, Gemma offesa in parterre: “Sei vuota e sciocca” | Volano gli stracci in studio

Ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese dopo aver dato un due di picche ad un corteggiatore ha scatenato la reazione dell’opinionista, che l’ha accusata di essere vuota poiché interessata solo all’attrazione fisica.

Continua imperterrita la ricerca del principe azzurro da parte di Gemma Galgani. La dama del trono over è ancora una volta una delle protagoniste più amate e discusse di Uomini e Donne. La dama di cuori tiene banco nel dating show oramai da anni nonostante le delusioni e le storie d’amore naufragate.

A pochi giorni dall’inizio dello show Gemma ha già dato un due di picche ad uno sconsolato Cavaliere. Nella scorsa puntata del programma Maria De Filippi la chiama il centro dello studio per introdurla ad un nuovo corteggiatore.

L’uomo dopo essersi presentato subito palesato la sua seria intenzione di conoscerla dichiarando: “Sei una donna affascinante…Vorrei conoscerti…Sono venuto qua solo per te”. Ma Gemma senza scomporsi gli da un bel due di picche scatenando la reazione di Tina Cipollari.

Gemma Galgani da un due di picche al nuovo corteggiatore

Gemma Galgani non si arrende. La dama torinese continua la sua ricerca del grande amore negli studi di Uomini e Donne, ma senza accontentarsi dei cavalieri che si presentano al suo cospetto. Nell’ultima puntata andata in onda Gemma ha infatti palesato il suo disinteresse per un nuovo corteggiatore.

Dopo che l’uomo si è dichiarato intento a volerla conoscere Gemma gli ha risposto: “Io devo dirlo subito…Purtroppo nei tuoi confronti non sento un grande interesse…”. Non è tardato ad arrivare alla reazione di Tina Cipollari che subito ha chiesto quali caratteristiche dovrebbe avere l’uomo capace di colpirla.

Tina Cipollari accusa Gemma: “Sei vuota e sciocca”

Tina Cipollari ha poi accusato Gemma di essere vuota e sciocca poiché prenderebbe in considerazione un uomo solo per il suo aspetto fisico: “Ma quanto sei superficiale come donna? Quanto sei vuota? Sei proprio stupida come donna…”. La vivace opinionista ha poi dichiarato: “Tu ancora speri che prima o poi arriva un uomo affascinante che ti rapisce…Che c’è un’attrazione…Sono sogni a cui dovresti dare un finale…Cercato una compagnia…”.

Maria De Filippi ho detto poi la possibilità a Gemma di ballare nuovamente con il Cavaliere ma la dama è rimasta ferma sulle sue posizioni tanto da rispondere: “Non m’interessa, mi spiace…”. Dinanzi a questo rifiuto di una sballare non ci sta e accusa Gemma di cercare un uomo per un solo motivo: “Basta cercare questo sesso…Quando una donna parla di attrazione cosa si pensa?”