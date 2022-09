Uomini e Donne, problema di salute per Ida: “Mal di testa e mal di stomaco: ecco cos’è”

La dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute: ecco cosa ha detto.

Lei è una delle grandi protagonisti del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano.

La dama, che ormai da anni siede nel parterre della trasmissione che vede Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti, sta diventando sempre più uno dei pilatri del programma.

Complice anche il passo di lato della dama Gemma Galgani – sua grande amica – Ida Platano è ormai il volto del trono over. In questi giorni, su Canale 5 stanno andando in onda le registrazioni di giorni fa ma, già sappiamo, che la dama si assenterà nelle prossime puntate.

In queste puntate

Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni, Ida Platano ha accettato l’invito di Alessandro Vicinanza. Lei e il cavaliere, come ricorderanno i telespettatori, già nella scorsa stagione hanno cercato di frequentarsi, ma finì in malo modo, con accuse e frecciate reciproche. Come andrà questa volta?

Non lo sappiamo con certezza se tra i due voleranno di nuovo gli stracci, ma le anticipazioni delle registrazioni di questi giorni ci rivelano che Alessandro Vicinanza inizierà a frequentare una nuova dama. Si tratta di Roberta Di Padua e tra loro – tutt’oggi – sembra andare a gonfie vele.

Le parole di Ida Platano

Già un mese fa, Ida Platano ha rivelato di aver avuto dei malori. Una situazione che, purtroppo si è ripresentata, come ha spiegato la stessa dama sui social: “Ho una gastrite cronica con delle complicazioni, ma preferirei non scendere in ulteriori dettagli”. Ida, ha raccontato di aver accusato mal di testa e mal di stomaco. Sto facendo delle cure per stare meglio”.

Ha concluso: “Alcune persone che non sentivo da tempo si sono fatte vive perché erano preoccupate”. Tra questi, però, non è stato menzionato Riccardo Guarnieri.