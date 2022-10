Elettra Lamborghini, si scatena la polemica nel salotto TV | Così la cantante ha fatto saltare tutto

Elettra Lamborghini questa volta non ci sta e si scatena la polemica in Tv. Così ha fatto saltare tutto.

Francesca Fagnani è stata ospite del programma Stasera c’è Cattelan, dove ha voluto parlare della cantante in maniera simpatica e diretta. Chissà se la regina del twerk nostrano ha apprezzato ciò che è stato detto su di lei. Di certo, il web si è scatenato con una miriade di commenti sotto il post condiviso dell’intervista.

L’artista Elettra Lamborghini si sa, è un tipo un po’ eccentrico e particolare. Le sue canzoni fanno divertire parecchio, specie nel periodo estivo, dato che l’ultimo tormentone, cantato insieme a Rocco Hunt, ha avuto un successo senza precedenti. Ritornelli e parole di gioia che rimangono in testa e che in tanti hanno ballato sulle spiagge italiane.

Elettra Lamborghini e il suo seguito

Lei ha saputo crearsi un nome, oltre al cognome ingombrante e ricco di fascino che riesce, con stile, a portarsi dietro. In effetti, la ragazza è una Lamborghini doc, proveniente dalla famosa famiglia di imprenditori automobilistici. Ma il percorso intrapreso essa è ben diverso da quello della sua famiglia, dato che ha voluto lanciarsi nel mondo dello spettacolo a suon di twerk, reality e canzoni.

Apprezzata per i suoi balli senza filtri e per la sua capacità di essere simpatica, anche nei momenti più particolari, la Elettrona nazionale è riuscita a ricavarsi una bella fetta nel mondo dello spettacolo nostrano. Uno sprazzo del suo famoso ballo di schiena lo ha anche mostrato sul parco dell’Ariston, dove ha presentato una canzone degna del suo nome.

Elettra Lamborghini e quegli atteggiamenti strani imputateli dalla Fagnani

Durante l’intervista da Cattelan, la giornalista ha voluto parlare di quando, a sua volta, ha esposto delle domande alla cantante. Sembra che alcune di esse non siano piaciute, però a quest’ultima, che ha voluto evitare che andassero in onda. Francesca Fagnani è rimasta un po’ sorpresa da questo suo modo di porsi, ma Cattelan la rincuora, affermando che è da lei.

@m0ntan4 Intervista a Francesca Fagnani Stasera c’è Cattelan su Raidue ♬ suono originale – Montana

“Secondo me, Elettra Lamborghini non ha apprezzato le sue risposte”, ha affermato la famosa giornalista. “Mi dissero che erano le domande sulla politica che non aveva apprezzato, ma io non gliele ho mai poste”, ha poi aggiunto. “Insomma, ad ognuno il proprio mestiere”, ha poi concluso, facendo comprendere che non avrebbe posto tali domande a chi si occupa di altro. L’ilarità nello studio è dilagante e il conduttore non può che confermare, quantomeno, l’originalità del carattere di Elettra.