GF Vip 7, Ginevra ha mentito? Ecco quanto dice di guadagnare al mese l’ereditiera di casa Lamborghini

Ginevra Lamborghini accusa Sofia di essere ricca e viziata ma Sonia Bruganelli le fa notare che anche lei è una privilegiata. L’ereditiera per difendersi svela quanto guadagna

Ginevra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più controversi di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La ricca ereditiera sta facendo parlare di sé per vari motivi. in primo luogo Ginevra più volte menzionato la sorella Elettra Lamborghini con la quale non parla da anni.

Sebbene tra le due ci fosse l’accordo di non far trapelare notizie della vita privata e familiare all’interno del reality, Ginevra ama menzionare la sorella, asserendo ai turbolenti rapporti tra le due senza però dare ulteriori spiegazioni.

Inoltre, la trentenne milionaria fatica a scrollarsi di dosso lo stereotipo dell’ereditiera viziata. Ginevra sta cercando in tutti i modi di dimostrare di condurre una vita normale anche se in casa e fuori c’è chi stenta a crederlo

Sonia Bruganelli accusa Ginevra Lamborghini

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini si è scagliata contro Sofia Giaele de Donà, accusandola di condurre una vita agiata e piena di lusso il sfregio alle difficili condizioni economiche affrontate da molti italiani.

E’ subito intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli, che scagliandosi contro Ginevra le fa notare che l’essere una ereditiera milionaria la rende al pari della de Donà. Non contenta di quanto emerso, Ginevra a fine puntata si è poi sfogata con Nikita asserendo di condurre una vita normalissima, ed ecco che svela quanto guadagna.

Ecco quanto guadagna Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ha dichiarato: “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”. L’ ereditiera ha aggiunto: “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi”.

Ginevra ha precisato: “Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati”. L’ereditiera conclude con un affondo alla coinquilina: “Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.