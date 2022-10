Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: il nuovo compagno di Adelaide e un triangolo amoroso al Paradiso

Anticipazioni e curiosità sulle prossime puntate della serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore 7: ecco cosa accadrà.

Come ampiamente annunciato, non mancano i colpi di scena in questa settima stagione della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Al centro della narrazione, in questa prima parte, la sopravvivenza stessa del grande magazzino milanese.

Già perché la faida interna tra i maggiori azionisti del Paradiso, ovvero la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo da una parte e Vittorio Conti e Umberto Guarnieri dall’altra, rischia di logorare tutti.

Nelle scorse puntate, la Contessa preso di mira Agnese Amato, la quale, ha quasi lasciato il lavoro se non fosse per l’intervento di Vittorio Conti. Adelaide, pian piano, capirà che non potrà mettere le mani sul Paradiso.

Un nuovo amore per Adelaide

Ma, in fondo, come sappiamo, l’unica cosa che interessa alla Contessa è vendicarsi: Vittorio e Umberto lasceranno che Flora venga licenzia per portare la pace? Neanche per idea. Adelaide lascerà sempre più spazio a sua nipote Matilde Frigerio per gestire gli affari del Paradiso.

Ma ci sarà un altro motivo dietro il dietrofront di Adelaide: la Contessa avrà presto un nuovo amore. Una storia che permetterà per sempre alla Sant’Erasmo di dimenticare Umberto e, con lui, la vendetta, come ha confermato l’attrice Vanessa Gravina recentemente. Ma chi è lui? A quanto pare, non sarà una new entry, bensì è già presente nel cast. Staremo a vedere.

Un triangolo amoroso nel Paradiso

Ma non è tutto, perché nel grande magazzino milanese assisteremo alla nascita di un incredibile triangolo amoroso. La nuova capocommessa Irene Cipriani – che ha sostituito Gloria, che è in carcere – ha convinto Vittorio Conti a licenziare la commessa Clara Boscolo. Quest’ultima è stata però riassunta, tra le ire di Irene, da Vittorio su richiesta dello zio della giovane, Don Saverio. Intanto, però, ci sarà un clamoroso ritorno.

Tornerà nel grande magazzino, infatti, Alfredo Perico, il quale ammetterà subito di essere ancora innamorato di Irene. Ma la stessa Clara, ben presto, scoprirà di provare dei sentimenti per Alfredo. Come finirà? Staremo a vedere.