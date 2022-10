Problemi di linea? Ecco l’errore che commettiamo proprio tutti durante la dieta: è incredibile

Perdere il 10-15% del peso può in alcuni casi, mandare in remissione il diabete. Per questo è importante seguire la giusta alimentazione.

Solitamente, i periodi più intensi, per tentare di rimettersi in forma, sono quelli che precedono l’estate. Tutti, sia gli uomini, sia le donne, temono la tanto giudicante prova costume. Ormai, purtroppo, l’estate è un ricordo. Eppure, l’autunno che stiamo vivendo è il periodo migliore per mettersi a dieta. Ma non pensiate che mangiare verdure vi faccia dimagrire. Parola di esperta.

Ed è proprio un’esperta nutrizionista a dire, in un’intervista, che l’autunno sia il momento migliore per perdere quei chili di troppo che, non solo non ci fanno stare in pace con bilancia e specchio, ma che, talvolta, ci provocano anche malessere fisico.

Perdere il 10-15% del peso può in alcuni casi, mandare in remissione il diabete. Ciò avviene non soltanto nelle persone in sovrappeso o obese, come già osservato in passato, ma anche nelle persone che hanno un peso forma. E’ quanto emerge da uno studio coordinato dalla Newcastle University e presentato al congresso dell’European Association for the Study of Diabetes (Easd).

In tanti pensano che mangiare molte verdure aiuti a dimagrire. Non è così. Secondo gli esperti, non è necessario mangiare carne, ma se si sceglie di non farlo bisogna avere delle attenzioni particolari. Altrimenti si rischia – pensando di avere dei benefici sul dimagrimento o sulla salute scegliendo un regime vegetariano – di ottenere esattamente il contrario.

No alle diete vegetariane

“Seguire una dieta dimagrante per i vegetariani può essere talvolta molto più difficile di quanto si pensi”, spiega all’Adnkronos Salute Silvia Barrucco, nutrizionista e medico termale alle Terme di Chianciano. Secondo quanto affermato dalla dottoressa Barrucco, le persone vegetariane incontrano molte più difficoltà delle persone onnivore, perché l’eliminazione dei cibi animali fa sì che la dieta si basi molto sui carboidrati, come riso, cereali, pasta, pane

Per superare il problema, a meno che non si sia vegani, serve ricorrere a proteine animali non derivate dalla carne, “come uova e latticini, soprattutto quelli magri, in modo da non perdere le proteine ad alto valore biologico e al tempo stesso non eccedere con i carboidrati”. E l’autunno è la stagione migliore per provare a rimettersi in forma perché, dopo i bagordi estivi, ci si allinea a uno stile di vita più sano e regolare.

Secondo la nutrizionista, un altro errore da non commettere è quello di accomunare frutta e verdura, come gli adagi popolari tendono a fare. Va quindi privilegiata la verdura. Gli ortaggi, infatti, sono ricchi di acqua, fibre e poveri di zuccheri mentre la frutta, come sappiamo, li contiene in abbondanza. È poi fondamentale il ruolo dei legumi, perché apportano proteine vegetali, anche una quota importante di carboidrati, e sono quindi alimenti completi, che danno un’alta sazietà e ci permettono di fare dei pasti soddisfacenti senza abbondare con carboidrati, ma assumendo la giusta quota di proteine.