Salta l’accordo tra Totti e Ilary, la conduttrice chiede troppo: la cifra folle

L’ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset non hanno trovato alcun punto di contatto: si va in tribunale, ecco le cifre in ballo

L’accordo tra Totti e Ilary Blasi non s’ha da fare. Gli ex coniugi fanno naufragare le trattative messe in atto dai rispettivi legali, dovendo aspettare che sarà un giudice a decidere gli aspetti più controversi della loro separazione.

Un noto quotidiano ha reso noti i dettagli delle trattative in corso tra la showgirl e l’ex capitano della Roma. Notizie che forse tutti si aspettavano dopo gli ultimi esilaranti aspetti emersi in merito alla separazione più chiacchierata dell’estate.

Dai Rolex trafugati alle borse nascoste per ripicca da Totti, il problema centrale dell’accordo rimane sempre e solo uno: i soldi. Totti infatti non ha accettato quanto richiesto da Ilary e dai suoi legali a titolo di mantenimento mandando in aria le trattative.

Scontro fra patrimoni

Quella tra Totti e Ilary Blasi è una separazione milionaria. Nel corso della sua carriera da calciatore Francesco ha guadagnato circa 84 milioni netti a cui si aggiungono: proprietà immobiliari (solo la casa dell’Eur è quotata circa i 10 milioni, 3 la villa di Sabaudia), pubblicità e sponsorizzazioni (è testimonial della Volkswagen, dei Gelati Grom e di Very Mobile).

Dal canto suo Ilary Blasi per ogni edizione dell’Isola dei Famosi avrebbe guadagnato quasi un milione di euro a cui si aggiungono gli spot le sponsorizzazioni social, che brand retribuiscono profumatamente. A fare infuriare il pupone ci sarebbe stata la richiesta da parte direi di 20.000 € al mese di mantenimento.

La cifra chiesta da Ilary fa infuriare Totti

Per Totti e i suoi legali la proposta di Ilary è considerata spropositata. La showgirl avrebbe chiesto 20.000 € per sé e 17.000 € per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Gli avvocati di Totti hanno ben pensato di fare una controproposta dal valore di euro zero per Ilary e 7000 per i figli.

Ilary ha giudicato tale scelta un affronto, facendo così tramontare la speranza di una separazione consensuale. Bisognerà dunque aspettare i prossimi mesi perché per scoprire i dettagli di questa nostra separazione.