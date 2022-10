Sonia Bruganelli, sapete quanto vale la collana che indossa al GFVip? La cifra è da non crederci

Sonia Bruganelli ha sfoggiato una collana di Bulgari molto particolare. Il costo del gioiello non è proprio basso, anzi fa venire la pelle d’oca.

Settembre è il mese della ripresa di tante attività. Sport, scuola, lavoro ma anche tanti programmi televisivi ripartono proprio nel nono mese dell’anno. Fra le tante trasmissioni tv iniziate in questo periodo c’è anche Grande Fratello Vip.

Si tratta del reality show più famoso in Italia e all’estero. Il GF infatti è un vero e proprio fenomeno sociale, dato che va in onda da ormai un ventennio.

Sonia Bruganelli opinionista di GF Vip

Arriva settembre e torna in onda su Canale 5 Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Signorini, ha una serie di opinionisti presenti in studio. Fra le new entry di quest’anno c’è Orietta Berti. La cantante, difatti, ha deciso di provare questa nuova esperienza nei salotti Mediaset.

Ritroviamo, invece, Sonia Bruganelli, bellissima moglie di Paolo Bonolis. La donna risulta essere una presenza fissa negli studi della rete del biscione.

Bruganelli, tuttavia, non risulta essere molto simpatia agli altri. Non sono mancati, difatti, gli scontri con Adriana Volpe, opinionista della scorsa edizione.

Sonia Bruganelli e lo sfoggio del lusso

La signora Bruganelli è indubbiamente dotata di grande avvenenza e fascino. Anche il buon gusto non le manca, anzi sembra averne pure troppo. La moglie di Bonolis, infatti, non ha mai negato di amare il lusso. I suoi look sono iconici, studiati nel dettaglio. Lo scorso anno ha sfoggiato le sue amate pumps con la suola rossa. Questa tipologia di scarpe è diventata il suo segno distintivo. La donna ha dichiarato di averne una vastissima collezione. Difatti ogni puntata indossava un modello diverso, proveniente direttamente dalla sua scarpiera.

Il collier della moglie di Bonolis costa una fortuna

Dunque abbiamo appurato che lady Bruganelli ami abiti ed accessori di alta qualità. Del resto la natura è dalla sua parte, e con un fisico come il suo può permettersi di osare.

La donna di recente ha mostrato un super look che ha attirato l’attenzione del pubblico: tubino nero con micro paillettes, pumps con suola rossa e un vistoso collier targato Bulgari. La collana non è passata inosservata ed in molti si sono chiesti quanto costi il bijoux di lady Bruganelli.

Il girocollo indossato da Sonia ha un costo non proprio esiguo. Non è possibile conoscere con esattezza il prezzo del collier. Tuttavia trattandosi di un gioiello di casa Bulgari, il suo valore dovrebbe essere intorno ai 200 mila euro. Sembra assurdo ma è davvero così: il collier di Bruganelli costa quanto un appartamento.