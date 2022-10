Tommaso Zorzi fa infuriare il conduttore Mediaset: “Lui è incommentabile”

Francesco Vecchi attacca Tommaso Zorzi a Mattino 5 per un suo commento su Giorgia Meloni. L’influencer replica immediatamente

Tommaso Zorzi l’ha detta grossa. Nelle ultime ore l’influencer ed ex vincitore del Grande Fratello vip ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui contenuto non è passato inosservato. Le sue parole hanno infatti scatenato la reazione di un noto giornalista di Mattino 5.

La stories incriminata riguarda un commento fatto da Zorzi al margine dei risultati delle elezioni politiche tenutesi lo scorso 25 settembre. Nel video Zorzi dice riferendosi a Giorgia Meloni: “Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni”.

L’influencer ha fatto riferimento ad una tragica storia di cronaca nera che vede come protagonista una donna accusata dell’omicidio del figlio Samuele. Zorzi ha inteso fare dell’ironia giocando sulla figura di Annamaria Franzoni, dipinta dell’immaginario comune come assassina, e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Zorzi fa Black Umor su Giorgia Meloni: il giornalista si indigna

Il web non perdona e tutto ciò che viene detto scritto sui social ma rimane tracciato ed è capace di innestare bufere digitali e accese discussioni. Lo sa bene Tommaso Zorzi, che nelle ultime ore nel commentare la vittoria di Giorgia Meloni alle recenti elezioni l’ha paragonata ad Annamaria Franzoni.

L’accostamento della leader di Fratelli d’Italia alla protagonista di una delle più tragiche vicende di cronaca nera del nostro paese non è piaciuto a Francesco Vecchi, che negli studi di mattino 5 attacca duramente Zorzi. Il giornalista nel suo spazio legato alla politica alla cronaca ha pubblicato una serie di video di personaggi dello spettacolo che avevano espresso il loro disgusto nei confronti della Meloni.

Zorzi si difende: ecco cosa ha risposto

Il giornalista ha dichiarato: “Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perché non sono commentabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina…”. Non si è fatta attendere la replica di Zorzi su Instagram che ha commentato: “O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla…O hai strumentalizzato. Ed è ancora più grave!. […] Se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico.”

Tommaso appena ha ammesso di aver fatto black humor deliberatamente: “Vogliamo dire che ho usato un’iperbole? Diciamolo. Ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole. Un po per questo moralismo all’italiana”.