Vite al limite, le incredibili trasformazioni dei protagonisti | Gli oltre 200 kg persi hanno cambiato tutto

Il noto programma di Vite al limite ha salvato la vita di svariate persone. Tre di queste hanno perso centinaia di chili.

Stiamo parlando di un programma televisivo molto seguito in tv e che non smette di regalare delle sorprese enormi. La gente ama guardarlo per il gusto di sapere in che modo certe persone possano arrivare a pesare così tanto e, soprattutto, con che metodi possono essere salavate. Infatti, le persone obese sono a forte rischio di malattie e morte.

A dare man forte alle persone che vivono questo tipo di problematiche c’è una troupe di esperti medici. Questi vengono guidati dal Dr. Nowzaradan, un luminare del settore, capace di salvare centinaia di soggetti. Vite al limite è un programma molto apprezzato, lo dicono i numeri che riesce a fare sullo share e i motivi sembrano essere chiari.

Non sempre il risultato è quello desiderato, dato che, secondo Wikipedia, a maggio 2022, da inizio attività, sono 13 i pazienti che sono deceduti dopo le cure. I motivi sono i più svariati, da malattie personali, fino all’interruzione del percorso di miglioramento fisico. Vi è anche chi si è suicidato e chi, tra l’altro, ha avuto un attacco cardiaco.

Le tre ragazze salvate da Vite al limite

Sono tanti, però, i successi che il programma sta avendo. Va in onda dal 2012 negli States, mentre nell’anno seguente è approdato anche nel nostro paese, su Real Time. Tratta persone che sono oltre i limiti possibili di obesità, che possono arrivare dai 250 kg, fino ai 350 kg.

Fra le persone che sono riuscite ad ottenere benefici dal programma vi sono tre ragazze, che sono riuscite a salvarsi grazie all’intervento del Dr. Now. Loro hanno perso centinaia di kg, di cui una addirittura oltre i 200 kg. Si tratta di una minuzia nelle cure che serve a ristabilire il peso forma per chiunque si impegni ad ottenerlo.

La storia delle tre ragazze salvate da Vite al limite

Sono decine le persone che sono riuscite a seguire il percorso degli esperti. Fortunatamente, il programma del Dr. Now, di solito, funziona come si deve e la vita di diverse persone è stata salvata. Tre di loro hanno avuto una storia del tutto particolare e ha destato parecchio interesse da parte dei telespettatori.

Si tratta di Melissa Morris, cresciuta in Ohio e che da 272 kg è riuscita ad arrivare a ben 68kg. Per lei, anche le problematiche famigliari non hanno aiutato in generale la situazione, ma ce l’ha fatta. Un’altra è Paula Jones, che dai 251 kg, con cui si era presentata, è arrivata fino a 90kg. Molto seguita su Instagram, ama condividere i suoi successi. Infine, Amber Rachdi, che a 23 anni pesava 298 kg, per arrivare poi a 177 kg.