George Clooney, l’errore che l’attore non si perdona | A pagare le conseguenze anche la moglie Amal

Anche i grandi divi sbagliano. Ma sicuramente il nostro George non pensava gli si potesse ritorcere contro così.

Educare i figli non è mai facile. Difatti si è sempre detto che fare il genitore sia il lavoro più difficile del mondo, ed è vero. Altro che medico o avvocato, essere madre o padre carica di responsabilità e l’errore è sempre dietro l’angolo.

Infatti capita di sbagliare, magari anche a fin di bene. Quando i figli sono ancora piccoli non è mai facile prendere delle decisione. Capita, difatti, molto di frequente che, una volta diventati adulti, i figli rinfaccino determinate scelte ai genitori. Capita anche ai vip? Certo.

George Clooney ed Amal: figli

Dunque essere genitore non è mai facile, anche se sei uno degli attori più famoso del pianeta. Del resto chi lo ha detto che i vip non siano umani? Le star, difatti, sono persone normali ed hanno più o meno gli stessi problemi delle persone comuni.

George Clooney è un attore molto famoso ma è anche padre di due splendidi bambini. La super star è convolato a nozze nel 2014 con Amal, un avvocatessa di successo. Dalla loro unione, nel 2017 sono nati due gemellini: Alexander ed Ella. A quanto pare i bambini sono dotati di un’intelligenza straordinaria ed apprendono tutto in fretta. Di certo saranno bambini molto vivaci e non sarà facile stargli dietro.

George ed Amal, però, sono dei genitori molto pazienti e presenti nella vita dei piccoli.

George Clooney e l’errore fatto con i due figli

Dunque la star di Hollywood, dopo aver interpretato tanti ruoli al cinema, ora si cimenta nel ruolo più difficile. Fare il padre, però, lo rende davvero felice e non lo cambierebbe con nessun lavoro al mondo.

Tuttavia come ogni genitore commette degli errori di ingenuità. Molto spesso capita di sottovalutare l’intelligenza dei bambini, i quali sono capaci di stupirci sempre.

Ma cosa avrà fatto mai George? Nulla di così grave. L’attore ha solo avuto la prova dell’intelligente dei suoi piccoli.

L’attore ha insegnato l’italiano ai suoi figli

Dunque l’attore più amato al mondo ha deciso di far imparare l’italiano ai suoi bambini. Clooney, si sa, ha una casa sul lago di Como da ben vent’anni. Proprio per questo motivo George ed Amal hanno ritenuto giusto che i due figli imparassero la lingua italiana. Tuttavia loro non parlano italiano ed hanno difficoltà a capire cosa dicono i bambini.

I piccoli, invece, parlano ormai perfettamente la lingua del Belpaese e possono dire quello che vogliono ai loro genitori, tanto loro non li capiscono.