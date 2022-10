Ilary Blasi, quell’amicizia scomoda che la mette in difficoltà | Ecco perché non la può nominare mai

Ilary Blasi ha un’amica da tanti anni ma difficilmente ne parla. Di recente l’ex moglie di Totti ha parlato del loro rapporto facendo delle dichiarazioni inedite.

“Chi trova un amico trova un tesoro” recita un antico detto. Si sa i detti popolari non si sbagliano mai. Difatti una vera amicizia può essere davvero una cosa meravigliosa.

Poter contare su un amico/a può essere una grande ricchezza. Gli amici sono i fratelli che ci scegliamo, e molto spesso valgono più di un familiare. Possono sembrare frasi fatte, mai non è così. Vale anche nel mondo dello spettacolo? Certo che si.

Blasi e Toffanin amiche da vent’anni

Dunque l’amicizia, pur essendo un valore raro da trovare, esiste davvero. In molto credono che il mondo dello spettacolo sia un ambiente poco limpido e sleale, ma non sempre è così. Anche in un mondo così particolare è possibile che nascano dei bei rapporti di amicizia. Del resto i vip sono persone normali, con abitudini non tanto lontane dalle nostre.

Difatti Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da un ventennio circa. Le due donne si sono conosciute grazie al programma Passaparola, dove entrambe erano letterine. Con gli anni hanno consolidato la loro carriera e sono diventate anche madri. Le due, però, non sono mai state invidiose l’una dell’altra, anzi hanno sempre gioito dei successa dell’altra. Se questa non è amicizia.

Di sicuro Silvia è stata vicina alla sua amica anche in questa fase difficile della sua vita. Del resto un amico c’è sempre sia nella gioia che nel dolore. Ilary, difatti, potendo contare sull’appoggio di Silvia ha avuto modo di distrarsi e di tornare a sorridere.

Perché Ilary non parla mai della sua amicizia con Silvia

Dunque Silvia ed Ilary sono amiche da un bel po’ di anni. Le due, pur essendo molto diverse l’una dell’altra, hanno sempre avuto modo di restare in contatto.

Tuttavia Ilary sembra sempre restia a parlare del loro bellissimo rapporto di amicizia. Come mai? Una spiegazione a tutto questo c’è.

Anche la stessa Silvia si è chiesta quale sia il motivo per il quale la sua amica Ilary, durante le interviste, non parli mai della loro amicizia. La risposta della signora Blasi è davvero sorprendente.

Ecco perché Blasi nasconde la loro amicizia

L’ex moglie di Totti, difatti, ha spiegato per quale ragione lei non menzioni mai il suo legame con la conduttrice di Verissimo. La motivazione non è legata a nulla di negativo, anzi.

“Non ne parlo non perché non voglia, ma perché è un argomento un po’ scomodo. Per i detrattori io lavoro solo perché sono la moglie di Totti o perché amica di Silvia”. Con queste parole la presentatrice ha voluto far capire di voler difendere la sua amicizia con Toffanin dalle male lingue. La showgirl, inoltre, ci tiene a preservare anche la sua professionalità.

La conduttrice veneta, però, le vuole un gran bene e non si fa certo problemi a mostrarlo in tv. Difatti Silvia, durante una puntata di Verissimo, ha mostrato un medley in cui vengono riprodotti i loro momenti di più belli.