Paola Barale, avete visto il nuovo compagno? Altro che Raz Degan | E’ bellissimo e molto giovane

Paola Barale ha un nuovo compagno che può tenere testa alla bellezza di Raz Degan. La relazione è tutta da scoprire.

La sex symbol nostrana non smette mai di regalarci emozioni indimenticabili. Fra queste, oltre alle sue varie comparse in tv, vi sono anche le relazioni amorose che vive. Il mondo del gossip è alla continua ricerca di notizie del giorno e lei è capace di darne a iosa. Inoltre, la donna ci ha abituati a dei ragazzi molto affascinanti e l’ultimo non è da meno.

La showgirl Paola Barale non smette di restare nell’immaginario collettivo come un’emblema di bellezza. Gli anni passano, ma la valletta della Ruota della fortuna sembra rimanere eternamente giovane. Vuoi il trucco e gli abiti che indossa, ma sembra che rughe e adagiamento fisico non facciano per lei.

Paola Barale in tv

Tutti la conosciamo, soprattutto, per le puntate del programma televisivo di Mike Buongiorno, in cui era la valletta che girava le parole del gioco. Ma sin dalla fine dal 1988 svolge l’attività di valletta sul piccolo schermo. Ha iniziato con Odeon, su Canale 5, per poi finire, quest’anno, concorrente in vari programmi.

Ultimamente, di fatto, ha partecipato a Ballando con le stelle e a Name the tune, in cui siamo stati lieti di vederla nuovamente dopo tanto tempo. Dal 2019 è molto attiva come attrice di teatro, ruolo che si è ricavato lontano dalle telecamere e che sembra le se addica al meglio.

Il nuovo fidanzato di Paola Barale

Nei primi anni ’90 la showgirl è nota per aver intrapreso una relazione amorosa con il conduttore di Bim bum bam, Marco Bellavia, il programma per bambini tanto amato e rimasto nel mondo del cult. Poi, è notissimo il suo fidanzamento con il ballerino Gianni Sperti, con cui si è anche sposata, per poi divorziare.

Ancor più nota è la relazione con il sex symbol Raz Degan. Una coppia da far invidia al mondo intero, per la belelzza che i due hanno sempre mostrato al pubblico. Nessuno dimenticherà mai i due insieme, dato che erano un’emblema di bellezza da cui prender spunto per potersi migliorare.

Trucchi e vestiti alla moda che, se utilizzati e indossati da tutti, farebbero, comunque, la loro bella figura. Questo modo di sapersi mantenere in forma è arrivato sin ai giorni d’oggi, dove la showgirl è rimasta molto attraente ed è anche riuscita ad ammaliare un nuovo uomo, il dottor Carollo Alessandro. L’uomo, anche lui ricco di fascino, è noto in tv per i vari consigli di osteopatia che propina di fronte alle telecamere, ma anche per la copertina del magazine Lui.