Reddito di cittadinanza: occhio, se percepisci l’assegno di mantenimento cambia tutto | La novità

Novità in vista per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Attenzione se sei una persona divorziata e percepisci un assegno di mantenimento.

Non tutti i matrimoni sono destinati a durare in eterno. Un tempo quando si ci sposava era per sempre: finché morte non vi separi. Oggi purtroppo restare insieme tutta la vita non è affatto facile, anzi. I divorzi, difatti, sono in continuo aumento.

Incompatibilità, inadeguatezza, mancanza di comunicazione sono i motivi alla base della fine di un matrimonio. Tuttavia, una volta finito l’amore, oltre al dolore, bisogna concentrarsi su questioni pratiche, tra cui il mantenimento del coniuge.

Divorzio e mantenimento

Dunque con la separazioni di due coniugi si presentano questioni pratiche da dover risolvere. Fra queste vanno annoverati la divisione di alcuni beni in comune, l’affidamento dei figli ed in ultimo ma non per ultimo l’assegno di mantenimento. Quest’ultimo spetta prevalentemente all’ex coniuge donna, soprattutto se non lavoratrice. Difatti molte donne, erroneamente, lasciano il lavoro o comunque qualsiasi attività retributiva per dedicarsi alla famiglia. Si tratta di un retaggio culturale ancora duro a morire, soprattutto in alcune zone d’Italia dove sono le stesse donne a non voler valorizzare sè stesse e le proprie capacità. Dunque se molte mogli rinunciano alla propria indipendenza in nome della famiglia, risulta necessario che vengano sostenute economicamente dal marito, anche quando diventa ex.

Mantenimento e reddito di cittadinanza

Negli ultimi anni il Governo ha emanato una nuova forma di sostegno economico. Si tratta del reddito di cittadinanza. Nello specifico il RDC spetta a tutte le persone indigenti e che non hanno un un lavoro adeguatamente remunerativo. Dunque può essere tranquillamente richiesto anche da persone divorziate. Tuttavia bisogna fare molta attenzione, dato che il reddito di cittadinanza può entrare in contrasto con l’assegno di mantenimento.

Reddito di cittadinanza: ecco cosa cambia

Dunque ora andremo a parlare di una novità che riguarda l’assegno di mantenimento. Fatta spiegazione che il mantenimento spetta al coniuge che ha un un reddito inferiore a cui non è stata addebitata la separazione.

Tuttavia c’è una nuova sentenza del Tribunale di Avellino che potrebbe cambiare le carte in tavola. Stando a quanto emesso dal foro irpino coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza perdono il diritto all’assegno di mantenimento da parte del coniuge.

Il caso del Tribunale di Avellino

Il caso fa riferimento ad una vertenza di divorzio fra due ex coniugi. Si tratta di un bancario di 58 anni ed una casalinga di 60, entrambi residenti nel capoluogo irpino. Dunque la donna, non avendo un lavoro, ha avuto diritto al mantenimento da parte del coniuge.

La signora ha inoltre deciso di richiedere il reddito di cittadinanza, dichiarando la propria indigenza .

In seguito ad una serie di accertamenti le è stato accordato il RDC. Tuttavia il Tribunale di Avellino ha deciso di revocarle l’assegno di mantenimento proprio perché percettrice del sussidio sociale.