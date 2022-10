Riconoscete questa bimba? Oggi è una delle donne più desiderate della televisione italiana

Spesso ci delizia con sue foto maliziose sui social. Questa volta, invece, scegliamo la strada della tenerezza. Avete capito chi è?

Probabilmente non c’è uomo, in Italia sicuramente, che non abbia mai fatto pensieri peccaminosi su di lei. Stiamo parlando, infatti, di una donna molto famosa nel nostro Paese, ma, soprattutto, di una donna bellissima che, oltre ai doni di Madre Natura, ci mette del suo con una grande dose di sensualità. Già da bimba, però, lo sguardo vispo ci poteva preannunciare il tipo di persona interessante che sarebbe diventata.

Non avete capito di chi parliamo? Vi diamo qualche indizio. E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la nostra bellissima, pur non essendo italiana, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Celebrità in televisione, ma anche sui social. Per questo, infatti, il suo profilo Instagram è sempre tra i più seguiti.

Oggi 37enne, è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”. Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti.

Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Eppure non è poi così difficile. Continuiamo con gli indizi dicendovi che stiamo parlando di una bellissima donna di nazionalità argentina, sempre capace di attirare l’attenzione del pubblico. In un modo o nell’altro, è sempre stata capace di far parlare di sé. Quella discesa dalla scalinata dell’Ariston è iconica. Ha fatto storia e resterà nella storia. Come dimenticare, del resto, quella farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso? Beh, dopo questi due indizi è impossibile non aver indovinato…

La piccola Belen

Parliamo infatti della meravigliosa Belen Rodriguez. Spesso ci delizia con sue foto maliziose sui social. Questa volta, invece, scegliamo la strada della tenerezza. Sui social, infatti, abbiamo rintracciato questa foto d’annata che la ritrae, piccolina, insieme ai genitori. Il profilo Instagram “Storie degli altri” la pubblica, accanto a una dichiarazione della stessa Belen, che ricorda con orgoglio le proprie origini e i sacrifici dei genitori.

E già si poteva intuire il tipo di donna straordinaria che sarebbe diventata. Negli anni, hanno fatto parlare molto le sue relazioni con personaggi molto famosi. Nel 2009 ha intrapreso una relazione con il discusso paparazzo Fabrizio Corona, terminata nel 2012. Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago.

I due, nel 2013, hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia.