Nuova settimana di programmazione per Un posto al sole, la soap di Rai Tre. Cosa accadrà a Niko nel corso delle puntate in onda dal 3 al 7 ottobbre?

La televisione italiana è piena di fiction e programmi di successo. Difatti ci sono tante persone che si appassionano alle serie tv, fidelizzando con i personaggi. Questi ultimi, difatti, diventano una sorta di “persone di famiglia”.

Questo accade soprattutto nei prodotti a lunga serialità come le fiction con molte stagioni o le soap. Le soap opera, difatti, vanno in onda per anni ed anni. Il pubblico, dunque, ha modo di veder crescere i personaggi, assistendo ai loro cambiamenti. Fra le soap più amate dal pubblico a casa c’è senz’altro Un posto al sole.

Il successo di Un posto al sole

Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno, più che di una soap. Un posto al sole, difatti, ha avuto inizio nel lontano 1996. Le vicende di palazzo Palladini, infatti, tengono incollate il pubblico allo schermo da ben ventisei anni, e non è mica poco.

Un posto al sole ha una narrazione piuttosto particolare che la differenzia da qualsiasi altra soap. Che sia proprio questo il segreto della sua longevità? Nello specifico la soap non tratta solo argomenti frivoli come tradimenti ed amori impossibili, ma anche temi sociali importanti e degni di nota. Dalla tossicodipendenza, allo stupro, ai problemi psicologici sino ad arrivare alla lotta alla criminalità organizzata. Difatti le attuali puntate stanno affrontando problemi piuttosto delicati come l’elaborazione del lutto.

Un posto al sole: Niko ha perso sua moglie

Parlando di lutti viene in mente la terribile storia di Susanna, uccisa ingiustamente da un camorrista senza pietà. La ragazza, difatti, è stata sparata solo perchè si trovava al fianco di Viola, vero bersaglio del criminale. Niko ha sofferto molto per la perdita di Susanna, con la quale voleva trascorrere tutta la sua vita.

Tuttavia le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sino al 7 ottobre svelano che succederà qualcosa di sorprendente a Niko. Di cosa si tratta?

Cosa succede a Niko nelle prossime puntate?

Dunque nel corso della prossima settimana ci saranno tante novità per il personaggi di Niko.

Il ragazzo concederà a suo figlio il permesso di trascorrere del tempo con la madre. Tuttavia una volta rimasto solo si abbandonerà ad un momento di grande sconforto. Guardando la foto di Susanna andrà in crisi e la getterà a terra con rabbia. Il giovane troverà “conforto” nell’alcool. Niko, infatti, berrà un’intera bottiglia di whisky, finendo per ubriacarsi.

Jimmy, di ritorno a casa, troverà uno scenario inquietante: una bottiglia a terra rotta e suo padre completamente ubriaco. Il giovane proverà ad alzarsi per tranquillizzare il bambino, ma non ci riuscirà, anzi. Niko cadrà per terra e si farà molto male, ed il piccolo Jimmy non saprà a chi chiedere aiuto.