Claudia Ruffo, l’intimo trasparente mette in mostra proprio tutto | I fans in delirio sul web

Le immagini di Claudia Ruffo in lingerie sono da capogiro. I suoi follower hanno commentato in maniera esagerata.

Ormai, le bombe sexy che passano per i nostri teleschermi sono oggetto di continuo seguito sul web. Inoltre, tantissime aziende sono alla ricerca di un modello di bellezza da esporre al publbico nel migliore dei modi. Il connubio fra questi due particolari porta ad un risultato di successo, sia per la persona che si mostra, sia per i brend.

Poco importa alle parti se il continuo catcalling in atto da parte di fan e facinorosi da tastiera è in continuo aumento. Gli utenti che amano questo tipo di immagini sono sempre alla ricerca di soggetti del genere da cercare sui social. Un trand in crescita, lontano dal prototipo di persona acculturata a cui il passato, fatto di libri e niente tv, ci aveva abituato.

Claudia Ruffo con il brand noto

Anche un personaggio televisivo che arriva dalla notorietà dovuta ad una soap opera può divenire un modello del genere. Infatti, Claudia Ruffo, famosa per interpretare una parte in Un posto al sole, ha iniziato a posare con un noto marchio di intimo nostrano. Le sue immagini sul web sono da capogiro e ben lo hanno compreso i tanti ammaliatori dei social.

E quindi giù con i complimenti sui commenti, ergendo la partenopea a emblema di bellezza del territorio. Sono oltre 8.400 i like ricevuti, oltre le decine di reazioni espletate da parte dei follower. Ormai, la donna possiede oltre 283K di follower su Instagram, non pochi data la rapidità di crescita del profilo negli ultimi tempi.

La foto in lingerie di Claudia Ruffo

L’attrice, nata a Napoli nel 1980, è dal 1996 che fa parte del cast di Un posto al sole. Nel tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio di visibilità sempre maggiore, anche sui social network. Oggi, anche grazie ai tantissimi scatti osé messi in mostra per i suoi fan, è riuscita a divenire una modella adatta a ogni tipo di brand, specie per quelli di intimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruffo (@claudiaruffo__)

Infatti, nell’ultima immagine condivisa si vede come indossa bene i lingerie. Si nota di tutto, anche ciò, che forse, non si dovrebbe. “Chi dice di non aver zoommato sta mentendo”, dice un commento. Ad indicare quanto qualcosa, forse, va al limite di ciò che si potrebbe mostrare sul web. Un successo per la modella anche questa volta.