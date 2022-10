Gerry Scotti, la trasformazione è incredibile | Lui stesso spiega com’è avvenuto il cambiamento

Gerry Scotti ha perso molti chili negli ultimi. In questo articolo sveleremo il segreto del suo dimagrimento.

La forma fisica è importante, non solo per una questione estetica, ma soprattutto di salute. Difatti mantenere un peso corporeo adeguato può essere utile per evitare il rischio di contrarre diverse patologie.

Dunque per mantenere un peso corporeo constante occorre seguire una dieta priva di grassi e soprattutto fare attività fisica. Del resto anche gli antichi romani dicevano: “mens sana in corpore sano”. Lo sport, difatti, apporta anche un certo benessere psicologico oltre che fisico.

Gerry Scotti e il dimagrimento

Dunque parlando di forma fisica ci viene in mente un personaggio televisivo che negli ultimi tempi ha perso diversi chili. Si tratta di Gerry Scotti, conduttore molto amato dal pubblico. Gerry in passato ha sempre avuto qualche chilo in più, anche se ha sempre fatto autoironia sul suo peso. Tuttavia negli ultimi tempi ha perso non pochi chili, mostrando un aspetto completamente differente. Come mai il presentatore è dimagrito?

Scotti dimagrito dopo il covid

Il noto presentatore lo scorso anno ha contratto il Covid 19. Purtroppo non si è trattato di una banale influenza come è successo a tante altre persone. Scotti, infatti, è stato ricoverato in terapia intensiva, ed è riuscito a guarire solo grazie alle cure del personale sanitario. Lui stesso ha ringraziato pubblicamente il sistema sanitario lombardo e tutti coloro che vi lavorano ogni giorno.

Con molta probabilità il conduttore tv, segnato da questa terribile esperienza, ha deciso di seguire un regime alimentare adeguato per evitare rischi in futuro.

La dieta del presentatore

Dunque come lui stesso ha dichiarato, Scotti ha perso ben 11 chili. Come a fatto? Ha seguito una dieta specifica? Veniamo ora al dunque: si, ha seguito una particolare dieta.

Gerry, infatti, ha affermato di aver adottato un regime alimentare diverso già da prima di contrarre il covid. Durante il lockdown l’intera famiglia è diventata vegetariana.

Raccontando di questa decisione, il presentatore ha detto: “Ho seguito un regime vegetariano. Si tratta della seconda volta in vita mia: la prima è stata durante il lockdown, quando io, la mia compagna e mio figlio non abbiamo toccato carne per quaranta giorni”.

Scotti, però, ha modificato questa sua abitudine, non rimanendo per sempre vegetariano. L’uomo, infatti, ha semplicemente ridotto la frequenza di assunzione di carne, pesce ed uova. I risultatati si sono visti, e Gerry oggi sta benissimo.