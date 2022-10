Gigi D’Alessio commuove tutti con le sue confessioni sul padre | “Ecco di chi sono figlio”

Le parole sull’umiltà del padre da parte di Gigi D’Alessio sono state piene di emozione. L’uomo è da esempio per chiunque.

Quello che il cantante ha affermato durante un’intervista ha lasciato senza parole i suoi tantissimi fan. L’uomo ha voluto parlare di come ha affrontato una situazione famigliare più unica che rara. Tutti dovrebbero ascoltare ciò che ha detto, per poter capire che non tutte le persone sono alla ricerca di successo e di ricchezza, vivendo degnamente lo stesso.

Raccontare Gigi D’Alessio nel nostro paese è facile, dato che è stato uno dei tantissimi cantanti migliori del nostro paese. Ormai, la musica neo-melodica non è più di moda, ma l’amore e le emozioni che le sue canzoni riuscivano a raccontare hanno fatto la storia di questo paese. Tutti, o quasi, conoscono almeno un suo ritornello, ma affermarlo è difficile.

Le canzoni di Gigi D’Alessio

Sembra che, ormai, le canzoni d’amore siano ascoltate solamente dalle persone fuori moda, o di carattere diverso da tanti altri, lanciati verso il mondo della trap, del rap e del rock, in generale. Non è facile ascoltare determinate parole smielate in certi momenti della vita, ma negare quanto siano stati dei modelli certi personaggi, sarebbe inventare una bugia.

Eppure, fra le tante prese in giro e la miriade di parodie, Gigi D’Alessio riesce sempre a riempire le piazze, quando sale sul palcoscenico. Alcuni suoi estimatori lo hanno criticato, per essersi allontanato dalla lingua napoletana originale. Ma tutti hanno il dovere di sentire e comprendere le parole di certi personaggi di spicco, per poterle amare e per emozionarli.

Le affermazioni di Gigi D’Alessio relative al padre

Non tutti hanno la fortuna di poter avere al proprio fianco una famiglia genuina e con poca necessità di mostrarsi al mondo. Uno fra questi è stato proprio il cantante partenopeo, che ha voluto far sapere a tutti quanto suo padre fosse diverso da tanti altri. Prima di morire, lavorava in un negozio e viveva una vita umile quotidianamente, anche dopo il successo di Gigi.

“Lo volevo portare via dal negozio e regalargli una macchina, dato che io giravo in Mercedes”, ha detto il cantante durante un’intervista. “Lui si è sempre rifiutato, ma prima di morire gli misi dei soldi in banca e riuscii a comprargli una vettura”, ha poi proseguito.

“Veniva a vedere i miei concerti pagandosi da solo il biglietto… Poi, quando è morto, l’auto che gli avevo regalato aveva gli stessi km di quando l’ho presa e non toccò i soldi in banca”, ha poi concluso.