Giulio Golia, il traguardo più importante | E’ una data che non dimenticherà mai

Negli anni diventa un personaggio televisivo di primo livello, ma non disdegna anche qualche performance cinematografica

Come passa il tempo. Ne ha fatta di strada Giulio Golia, oggi 52enne volto storico e famosissimo de “Le Iene”. Il personaggio televisivo, tra i più simpatici e apprezzati, celebra proprio in questi giorni una importante ricorrenza. E decide di condividerla con noi.

Nato a Napoli, cresce a Torre del Greco. Dopo aver lavorato come animatore e cabarettista nei villaggi turistici, debutta in televisione nella prima metà degli anni 1990 partecipando come concorrente al varietà di prima serata di Canale 5 “La sai l’ultima?” in qualità di barzellettiere. La prima vera esperienza in televisione e accanto a un big dell’intrattenimento. Collabora infatti al game show del preserale di Canale 5, “Tira & Molla”, condotto da Paolo Bonolis, in qualità di scaldapubblico. Un biennio, tra il 1996 e il 1998, che l forma moltissimo. E, infatti, prosegue il sodalizio con Bonolis collaborando tra il 1999 e il 2000 alla realizzazione di “Chi ha incastrato Peter Pan?”.

Negli anni diventa quindi un personaggio televisivo di primo livello, ma non disdegna anche qualche performance cinematografica. E, infatti, recita in “Mari del sud” di Marcello Cesena (2001) e “L’agenzia dei bugiardi” di Volfango De Biasi (2019). Nel 2010 è inoltre apparso come guest star in un episodio della quarta stagione dei “Cesaroni”.

Ma, ovviamente, è noto a tutti per il suo outift total black. Nel 1998 entra infatti a far parte del programma di Italia 1, “Le Iene”, in veste di inviato e autore di sketch comici. Diviene tra i punti fermi del programma per gli anni seguenti, nonché tra volti più noti dell’emittente.

25 anni

Nella sua carriera a “Le Iene”, Golia ottiene tantissimi successi, ma rimane anche coinvolto, suo malgrado, nelle polemiche relative al “caso Stamina”, sostenuto dall’inviato della fortunata trasmissione Mediaset con diversi servizi tra il marzo e il novembre 2013. La comunità scientifica bolla quella fiducia data al presunto metodo di cura come grave disinformazione.

Ma, nonostante ciò, Golia è certamente tra gli inviati di maggiore successo del programma. Probabilmente il più rappresentativo. Anche alla luce della propria lunga, lunghissima, militanza. E, infatti, con un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram, Golia non perde l’occasione di celebrare una data importante, dando appuntamento a tutti alla nuova stagione de “Le Iene”

“Ebbene sì sono 25 anni quest’anno. Sembra ieri quando incontrai per la prima volta gli autori, sembra ieri quando girai il mio primo servizio per le iene prendendo un po’ di “mazzate”, sembra ieri e invece…. Sono 25 anni e martedì 4 ottobre ritorniamo in onda! Vi aspetto!”. Davvero un traguardo notevole e da celebrare.