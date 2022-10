Lidl costretta a ritirare dal commercio uno dei prodotti più venduti | Le motivazioni sono incredibili

La Lidl ha dovuto urgentemente ritirare dal mercato uno dei suoi prodotti di punta. La storia ha dell’incredibile. Ecco cosa è successo.

La Lidl è uno ormai conosciuta da tutti. La catena di supermercati tedesca è presente sul tutto il territorio italiano. I punti vendita della Lidl sono molto amati dalle persone, soprattutto perchè sono ben forniti.

Difatti se hai necessita di riempire il frigo non c’è nulla di meglio della Lidl. Basta recarsi in un qualsiasi punto vendita e troverai tutto ciò di cui hai bisogno.

Il successo dei supermercati Lidl

Dunque i supermercati Lidl hanno un gran numero di clienti. Ormai l’azienda tedesca può contare su tantissimi sostenitori. Difatti, inizialmente molte persone sembrava scettiche, ritenendo che questo marchio fosse di scarsa qualità. Tuttavia nel corso degli anni hanno avuto modo di capire che si sbagliavano. La Lidl, infatti, vende prodotti di qualità e non è certo un discount.

I prezzi sono competitivi e proprio per questo motivo hanno avuto tanto successo. La crisi degli ultimi anni, difatti, ha messo in ginocchio tantissime famiglie. Molti nuclei familiari non possono permettersi di spendere troppo, ma anche comunque bisogno di mangiare. Pertanto hanno trovato nei supermarket Lidl un valido supporto anti-crisi.

Del resto alla Lidl puoi trovare davvero di tutto: dai prodotti per lo sport ad oggetti per la casa.

La Lidl deve ritirare i coniglietti di cioccolato

Tuttavia i problemi non mancano mai. Infatti la Lidl si è ritrovata a dover affrontare una questione piuttosto delicata. Di cosa si tratta? Del ritiro del lotto dei coniglietti di cioccolato.

Avete presente i coniglietti avvolti nella carta dorata, che trovate sugli scaffali della Lidl? Bene, non li troverete più. A quanto pare il Tribunale Federale svizzero ha stabilito che questi dolciumi non vengano più messi in vendita. Non è tutto, il TF ha imposto un’ulteriore restrizione, piuttosto severa. Le scorte di coniglietti dovranno essere demolite. Dunque queste prodotti a base di cioccolata dovranno del tutto sparire dagli scaffali.

Perché la Lidl non può più vendere questi dolciumi

Dunque quale è stata la motivazione che ha spinto il Tribunale Federale ad essere così restrittivo? La motivazione è più banale di quanto possa sembrare. Secondo il TF i coniglietti di cioccolato venduti dalla Lidl sarebbero troppo simili a quelli della Lindt.

Tuttavia questa sentenza non si basa sui criteri di contrasto allo spreco alimentare. Il Tribunale Federale, però, ha fatto velatamente intendere che il cioccolato dei coniglietti non deve essere distrutto, ma può essere fuso ed avere altri utilizzi.