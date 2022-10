Raffreddore? I rimedi della nonna non falliscono mai per combattere i malanni di stagione

Il raffreddore è uno dei malanni più comuni. Ecco dei consigli pratici per combattere i primi disturbi di stagione.

L’estate è ufficialmente finita, e finalmente possiamo dire addio a temperature troppo elevate. Del resto c’è a chi piace il caldo, ma anche chi lo trova insopportabile. Finalmente il fresco e le temperature più miti si stanno facendo spazio.

Difatti t-shirt e pantaloni corti lasciano il posto ad indumenti più pesanti. Tuttavia, nonostante la bellezza dell’autuno, i cambi di stagione hannoa anche dei lati negativi. Gli sbalzi di temperatura, infatti, possono provocare qualche problema alla nostra salute.

Sbalzi di temperatura e malanni

Dunque siamo ormai giunti all’autunno, una stagione davvero bellissima. Tuttavia come detto precedentemente abbiamo un clima ballerino. Nelle prime ore del mattino le temperature sono piuttosto basse, poi man mano tendono ad aumentare. Dunque al mattino presto sembra quasi inverno, nelle ore centrali, però, fa ancora caldino.

Si pone un dilemma esistenziale: come mi vesto? Non è una questione puramente estetica, ma entra in gioca anche la salute. Difatti se la mattina mi vesto con indumenti troppo pesanti, rischierò di avere caldo e sudare nelle ore successive. Inversamente se esco nelle ore del pomeriggio, vestendomi con abiti leggeri, potrò avere freddo qualora rincasassi dopo il tramonto.

Il risultato? Mi becco come minimo un raffreddore.

Rimedi naturali per combattere il raffreddore

Andiamo dunque a vedere una serie di rimedi naturali per combattere il raffreddore, o almeno alleviare questo fastidio.

Prima di iniziare, è bene tenere a mente di avere pazienza. Il raffreddore, difatti, come arriva così se ne va. Tuttavia ci vorranno alcuni giorni prima di liberarsi di questo malanno.

Passiamo ora ai veri e propri rimedi pratici.

Soffiare il naso spesso e nel modo giusto

Quando si è raffreddati è molto importante soffiarsi spesso il naso in modo da liberare le narici. Tuttavia bisogna fare molta attenzione e non soffiare in modo troppo forte, dato che la pressione potrebbe provocare mal di orecchio.

Bere bevande calde

Ecco che arrivano i rimedi della nonna. Bere bevande calde è molto utile per combattere la congestione nasale e la disidratazione.

Fare gargarismi

Se si ha mal di gola può essere davvero utile fare dei gargarismi. Può andare bene anche un cucchiaio di sale sciolto in acqua calda. Oppure si può optare per un gargarismo a base di miele ed aceto di mele.

Stare a riposo

In ultimo ma non per ultimo bisogna citare il rimedio più importante: il riposo. Il raffreddore vi debilita e priva delle forze necessarie per affrontare le giornate. Pertanto bisogna stare molto tempo a riposo, in modo da dare al proprio corpo il tempo di riprendersi.