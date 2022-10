Sapevi che queste star sono morte prima dell’uscita del loro film più celebre? Sono attori famosissimi

Purtroppo si è sempre detto che la morte non guardi in faccia nessuno, neanche gli attori più famosi. Molti di questi purtroppo sono deceduti proprio poco prima dell’uscita dei loro film capolavoro.

Il cinema internazionale è pieno di attori talentuosi e capaci di conquistare il pubblico. Difatti nella storia del cinema ci sono interpreti straordinari che hanno reso indimenticabili diversi film.

Alla fine il film si ricorda non solo per la trama e per la bravura del regista ma anche e soprattutto per l’interpretazione dell’attore. Gli attori, difatti, si immergono in determinati ruoli, dando il meglio di sé.

Attori morti prima dell’uscita dei loro film più importanti

La morte, per quanto brutta possa essere, è una tappa indispensabile, o meglio inevitabile. Proprio per questo motivo non si può scegliere quando ed in che modo andarcene. Molto spesso accade improvvisamente, quando nessuno se lo immagina. Questo è quello che accade anche ad attori, i quali fino a poco prima avevano girato dei film.

Alcuni attori, infatti, hanno lasciato questa terra prima dell’uscita dei loro film più celebri. Morire non è mai bello, men che meno prima di vedere realizzato il tuo capolavoro migliore. Ma davvero non si può fare nulla: si tratta di un appuntamento non procrastinabile.

Chi sono gli attori venuti a mancare prima dell’uscita dei loro film più celebri

Dunque abbiamo accennato agli attori deceduti in prossimità dell’uscita nelle sale dei loro film migliori. Andiamo a vedere nello specifico di chi si tratta e delle loro storie. Alcuni di loro, difatti, ci hanno lasciato per motivi naturali, altri ancora perché sono rimasti vittime di terribili dipendenze.

Heart Ledger

Parliamo dell’attore che ha vestito i panni di Joker nel film Il Cavaliere oscuro di Nolan. Tale interpretazione gli è valso un Oscar come Migliore Attore non protagonista, ed un Golden Globe. Tuttavia non ha potuto ritirare personalmente questi premi, dato che è morto a soli 28 anni nel 2008, a causa di un mix di sonniferi, analgesici ed ansiolitici.

Phil Hartman

L’attore è stato brutalmente ucciso dalla moglie prima dell’uscita di Small Soldieres di Joe Dante.

Adrienne Shelly

La storia di questa attrice è particolarmente tragica. La giovane star venne trovata impiccata in casa sua il 1 novembre 2006. Quello che inizialmente sembrava un suicidio, era in realtà un macabro omicidio. Shelly, difatti, venne uccisa da un uomo che era entrato in casa sua per rubare. Il suo ultimo film Waitress è uscito postumo nel 2007.

Massimo Troisi

Veniamo al cinema nostrano. Fra gli attori prematuramente dipartiti non possiamo non citare Massimo Troisi, interprete poliedrico. Troisi venne a mancare il 4 giugno 1994 a soli 41 anni a causa di una malattia al cuore. Pochi giorni prima aveva terminato le riprese de Il Postino, uscito nel settembre dello stesso anno. Ironia della sorte anche il protagonista del film muore tragicamente.

Il Postino ebbe un successo strabiliante, che gli consentirà la candidatura per ben 5 Oscar. Troisi ottenne l’Oscar Postumo come migliore attore protagonista.