Annalisa, pronta per un “movimento lento” | Il look fa impazzire i followers

Annalisa pronta per un “movimento lento”: la cantante ha stregato tutti con il suo look elegante e sensuale allo stesso tempo.

Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, è una cantante salita alla ribalta con la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”. Il talent show è stato un trampolino di lancio per l’artista che si è classificata al secondo posto ricevendo il Premio della Critica.

Nel 2011 ha pubblicato il suo album d’esordio dal titolo “Nali”, contente il singolo di successo “Diamante lei e luce lui”. La cantante ha scalato le classifiche affermandosi nel panorama musicale.

La consacrazione a Sanremo

La consacrazione è arrivata sul palco del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato per la prima volta nel 2013 all’interno della categoria Big. Annalisa si è esibita con i singoli “Non so ballare” e “Scintille”.

Nel frattempo ha iniziato a dedicarsi anche ad altre attività. Nel 2014 ha debuttato come attrice sul grande schermo nel film “Babbo Natale non viene dal Nord”. Mentre l’anno seguente è stata selezionata per condurre il programma “Tutta colpa di…”.

Lo scorso anno ha fatto ritorno a Sanremo, per la quinta volta, con il brano “Dieci”. Inoltre in estate si è esibita a “Battiti Live” riscuotendo un grandissimo successo. Annalisa è una delle cantanti più seguite e apprezzate, sia dal pubblico che dai colleghi. Sono tante, infatti, le collaborazioni alle quali ha lavorato.

L’artista è riuscita a conquistare il pubblico con il suo timbro pulito e la sua voce delicata. Il suo successo l’ha portata a diventare molto popolare anche sui social network: il suo profilo Instagram vanta 1,7 milioni di followers con cui interagisce quotidianamente.

Un look da dea

Con i suoi meravigliosi scatti Annalisa riesce sempre a lasciare i fan a bocca aperta. Nella foto che vi proponiamo indossa un elegantissimo e sensuale vestito turchese. Il mini abito ha un lungo drappeggio ed è abbinato a un paio di tacchi a spillo argentati.

L’artista sembra una vera dea: il look le dona alla perfezione e risalta il suo fisico longilineo. Il post è stato condiviso prima della sua esibizione a “Battiti Live”. Nella didascalia ha affermato: “Qui mi vedete nuovamente nella mia stanza prontissima per un #MovimentoLento”.

I like e commenti dei fan non hanno tardato ad arrivare: la meravigliosa artista ha stregato tutti ed è stata sommersa dai complimenti dei followers, rimasti incantati dal suo fascino.