Kate Moss, “pensavo di morire” | Paura terrificante per la super top model

“Non sono riuscita ad alzarmi dal letto per due settimane”. Il racconto choc della top model.

Oggi 48enne, Kate Moss è una supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste. Tutti pensano e immaginano che la vita di queste celebrità sia fatta solo di gioie. Ma, in realtà, il racconto fatto dalla bellissima top model è drammatico.

La carriera di Kate Moss

Oltre che modella, Kate Moss è anche universalmente riconosciuta come icona della moda. Il suo stile le ha fatto ottenere numerosi riconoscimenti, fra cui quello del “Consiglio degli stilisti d’America” di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio nel mondo.

Kate Moss non rientra in alcun modo nei canoni di bellezza del periodo, rappresentati da modelle statuarie come Claudia Schiffer, Cindy Crawford ed Elle Macpherson. La Moss è infatti relativamente bassa, e decisamente magra. Ma non per questo non è diventata un idolo per molti.

Nella sua carriera la Moss ha sfilato con praticamente tutti i più grandi marchi della moda. Insomma, stiamo parlando di una top model che appartiene al gotha del jet set. Ma il suo racconto, fatto nel corso di un’intervista, è agghiacciante.

“Pensavo di morire”

Nella sua carriera, ovviamente, è stata ed è ambita moltissimo dai grandi brand per gli spot pubblicitari. E l’esperienza, davvero terrificante, resa nota dalla top model riguarda proprio le riprese per uno dei tanti spot girati nel corso degli anni.

Si tratta di un episodio piuttosto datato, visto che risale al lontano 1992. Kate Moss era impegnata nel girare le riprese di uno spot per Calvin Klein, insieme a un giovanissimo Mark Whalberg. Attore, oggi 51enne, che ricordiamo in film di successo come “Boogie Nights – L’altra Hollywood” (1997), “Il pianeta delle scimmie” (2001), “The Italian Job” (2003), “The Departed” (2006), “Tutti i soldi del mondo” (2017). Oltre che gli esilaranti film con l’orsetto Ted.

Ebbene, in quel periodo Whalberg non è ancora un divo. Ma è certamente un giovane dal fisico statuario e gli addominali scolpiti. “Mark era molto macho, era tutto molto maschilista ed inoltre aveva un vasto entourage che lo seguiva. Mi sono sentita oggettificata. Completamente.

E vulnerabile e spaventata. Penso che abbiano giocato sulla mia vulnerabilità – ha detto la Moss. Ero piuttosto giovane e innocente, Calvin lo adorava. Non mi sentivo per niente bene prima delle riprese. Per tipo, una o due settimane, non sono riuscita ad alzarmi dal letto”. Questa una parte del racconto fatta nel corso di un’intervista radiofonica.

Ma non è tutto qui. La top model ha dichiarato: “Mi sono sentito davvero male stando a cavacioni su questo ragazzo palestrato. Non mi è piaciuto. Non sono riuscita ad alzarmi dal letto per due settimane. Pensavo di morire”.