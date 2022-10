Lascio tutto e cambio vita: ora è possibile | La soluzione che ti fa rinascere

“Basta, sono stanco e voglio cambiare vita”. E’ una frase che molti di noi hanno probabilmente pensato magari più di una volta, ma che poi non è stata messa in pratica. Ora, però, è possibile dare una svolta alla propria esistenza e comportarsi come se si fosse in vacanza perenne.

La quotidianità di molti di noi è fatta di tante incombenze da assolvere, che diventano ancora più pesanti per chi ha una famiglia da gestire. Sottrarsi a orari ben precisi da rispettare è certamente difficili, nonostante spesso siano stati tentati di farlo nelle fasi di maggiore stress.

E’ capitato certamente a tutti, però, di pensare di cambiare vita ma di non sapere come muoversi per farlo, soprattutto se si è reduci da un periodo di vacanza in cui ci si è rilassati come non accadeva da tempo.

Cambiare vita e stare sempre in vacanza? Oggi si può

Gli obblighi lavorativi e familiari che tutti noi abbiamo ci costringono a dover sostenere giornate che sono spesso ultra stressanti anche per le persone più tranquille. Proprio per questo molti non vedono l’ora di partire quando è possibile usufruire di un periodo di vacanza e staccare così la spina almeno per qualche giorno.

Chi ha sempre sognato di cambiare vita e non ha mai voluto o potuto farlo ora potrebbe prendere in considerazione un’opportunità davvero interessante. Si tratta di un’idea venuta a Shannon Lee e Alister Punton, che hanno deciso di pensare a chi ama viaggiare e desidera passare il resto della propria vita in crociera.

La compagnia Storylines, con sede in Croazia, ha infatti lanciato una nave residenziale soprannominata MV Narrative, dove sarà possibile acquistare un appartamento e abitare qui perennemente.

Chi è interessato, secondo quanto riporta la stampa americana, dovrà però avere ancora un po’ di pazienza. Questa opportunità non sarà infatti disponibile prima del 2024. Questa sarà l’occasione per visitare il mondo ma senza spostarsi da quella che diventerà la propria casa. Il viaggio comprende tutti i Continenti e permetterà di spostarsi in diversi porti anche per qualche giorno.

Realizza il sogno di vivere in crociera

La nave è lunga 225 m e larga 30 m e presenta ben 547 appartamenti con una superficie che va da 70 a 600 metri quadrati. Non mancano nemmeno i balconi, ideali per ammirare il panorama che si può vedere nel corso del viaggio.

Rendere la quotidianità a bordo simile a quella “casalinga” è uno dei diktat del progetto ed è per questo che non mancano una clinica, dove sono presenti un medico, un infermiere, un farmacista, un nutrizionista e un fisioterapista, oltre a una scuola, per permettere a bambini e ragazzi di continuare a studiare.

I prezzi, però, non sono certamente tra i più abbordabili. Il costo delle residenze varia da $ 1 a $ 8 milioni per tutta la vita della nave. In alternativa, è possibile prenderne in affitto uno con un contratto valido per 24 anni a partire da $ 647.000.

Tra gli aspetti positivi di questo progetto c’è anche l’attenzione all’ambiente, ormai fondamentale. La nave è alimentata a propulsione a gas naturale liquido (GNL), opzione più ecologica tra quelle disponibili per le navi. E’ inoltre possibile convertire i rifiuti in energia e realizzare un orto nel giardino idroponico ad energia solare, oltre a poter acquistare prodotti a chilometro zero.