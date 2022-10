Nella puntata di Un posto al sole del 6 ottobre succederà qualcosa di sorprendente. Che sarà mai? In questo articolo vi sveleremo tutte le anticipazioni.

La televisione italiana tende a puntare molto sui prodotti a lunga serialità. Che siano fiction o talk show, in ogni modo si tende a proporne diverse edizioni. Tuttavia c’è anche un altro genere televisivo che risulta essere degno di nota. Si tratta delle soap opera.

Qualcuno le potrebbe ritenere un prodotto di serie b o comunque di scarsa qualità. In molti potrebbero scorcere il naso al solo sentirle nominare. Tuttavia ci sono soap e soap, ed alcune meritano una menzione speciale. Tra queste non possiamo non annoverare Un posto al sole, in onda su Rai Tre da ben ventisei anni.

Un posto al sole: un real drama italiano

Dunque non vogliamo stare qui ad elogiare retoricamente Un posto al sole. Difatti a molte persone può comunque non piacere ed è normale.

Tuttavia bisogna spiegare i motivi che fanno di Un posto al sole una soap sui generis. Infatti, oltre agli intrecci amorosi, che non possono mai mancare, tratta anche argomenti socialmente importanti. A partire dalla lotta alla criminalità organizzata, e non è certo un tema frivolo. Diversi personaggi hanno combattuto personalmente una battaglia per sconfiggere intere organizzazioni camorristiche. Non mancano altri temi di grande attualità, come disturbi alimentari, tossicodipendenza, intergrazione di extracomunitari.

Un posto al sole: il dramma di Jimmy

Nel corso delle attuali puntate gli autori hanno deciso di proporre una storyline ugualmente interessante. Si tratta dell’affidamento dei minori, molto spesso conteso fra i genitori. Sembra proprio quello che sta succedendo al piccolo Jimmy, trovatosi nel bel mezzo di una brutta battaglia legale fra i suoi genitori.

Niko, infatti, ha subito un lutto gravissimo e non riesce ad andare avanti. Pertanto sta riversando sugli altri il suo dolore. Il ragazzo non vuole che suo figlio veda sua madre Micaela. Jimmy, però, essendosi affezionato a lei, soffre per questo allontanamento. La madre, non dandosi per vinta, ha assunto un avvocato per far valere i suoi diritti.

Ecco a chi chiederà aiuto Jimmy

Dunque nel corso della puntata del 6 ottobre ci sarà una sorta di apertura da parte di Niko. Quest’ultimo, infatti, concederà a Micaela di vedere Jimmy. Il bambino ne sarà felicissimo, ma al suo ritorno troverà una brutta sorpresa. Niko, difatti, in assenza del figlio, cederà al dolore, finendo per ubriacarsi. Il piccolo troverà suo padre a terra provo di sensi, spaventandosi molto. A questo punto uscirà per andare a chiamare aiuto. Ma a chi si rivolgerà il bambino?

Non trovando Raffaele in guardiola e forse per non allarmare i nonni, Jimmy andrà una persona inaspettata. Chi sarà mai? Sua zia Manuela.

La ragazza si precipiterà da Niko e cercherà di calmare il nipotino.