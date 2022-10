WhatsApp, incredibile novità con il prossimo aggiornamento | Ecco la funzione che si rivoluzionerà

In arrivo una nuova funzione su Whatsapp. Questa modalità renderà le cose molto più semplici.

Ormai il cellulare è diventato qualcosa di indispensabile un po’ per tutti. Davvero sembra non esserci persona che possa fare al meno di usare il proprio telefonino. Difatti seppure non si ha una vera e propria necessità di utilizzare il dispositivo, sentiamo comunque il bisogno di guardare lo schermo.

Il cellulare è una parte di noi. Ammettiamolo: non possiamo stare troppo tempo senza il nostro smartphone.

Il cellulare e l’importanza di WhatsApp

Perché prendiamo in mano il cellulare? Non è facile dare una risposta a questa domanda, visto che ormai si tratta di una vera e propria dipendenza. Del resto le dipendenze non sempre hanno una spiegazione. Tuttavia l’uso eccessivo degli smartphone può avere comunque una spiegazione logica.

Fra i tanti motivi per il quale amiamo ricorrere all’uso del cellulare c’è senz’ altro WhatsApp. Questa applicazione piace a tutti, o meglio serve a tutti. Difatti facilita non poco la vita alle persone. Magari Facebook ed Instagram possono sembrare delle semplici vetrine, mentre Whatsapp è un sistema di messaggistica instantanea. Diciamolo: a chi non serve messaggiare in modalità super veloce?

Grazia a questo sistema si possono inviare foto, video e tant’altro in modo rapido e soprattutto gratuito.

In arrivo una nuova funzione di WhatsApp

Dunque a quanto pare ben presto WhatsApp ci offrirà una nuova funzione. Questo signifa che potremo usufruire di ulteriori servizi in modalità gratuita.

Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Secondo quanto riportato da Mark Zuckerberg, WhatsApp sta introducendo una modalità che permette, attraverso un click di partecipare ad una chiamata.

Come installare la nuova funzione

Dunque si tratta di Link per le chiamate, i quali renderanno più semplice la partecipazione ad una chiamata. Gli utenti potranno selezionare l’opzione Link per le chiamate cliccando nella sezione Chiamate. Una volta terminata questa procedura si avrà il Link per Chiamate video ed audio da poter condividere con amici e familiari. In questo modo si potrà arrivare a creare videochiamate di gruppo con un numero molto elevato di partecipanti che può arrivare anche a 32 persone.

La funzione verrà lanciata questa settimana. Tuttavia per le chiamate fino a 32 partecipanti, occorrerà aspettare ancora un po’. Per richiedere il Link per le chiamate sarà necessario che gli utenti abbiano la versione più aggiornata dell’app scaricabile direttamente dall’app store del proprio dispositivo elettronico.