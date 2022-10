Allarme dell’Ema: l’ibuprofene può provocare danni serissimi | Ecco le gravi conseguenze che provoca

Secondo un recente allarme emanato dall’Ema, i farmaci contenenti ibuprofene sono molto nocivi per la salute. Ecco a cosa fanno male.

Stare bene è qualcosa di fondamentale importanza. Del resto a chi piace avere mal di testa o mal di denti? Tuttavia ci sono persone che sembrano avere una soglia di sopportazione del dolore più alta. Altre invece non riescono a reggere nessun tipo di fastidio.

Ed ecco che entrano in gioco i farmaci. Che mondo sarebbe senza farmaci? Forse migliore, non si sa. Di certo bisogna farne un uso limitato allo stretto necessario, e vi sveliamo il perché.

Dolori ed abuso di farmaci

Dunque nella vita nessuno è libero da malanni. Prima o poi si presentano dolori e fastidi anche difficili da sopportare. Mal di schiena, mal di testa, sindromi mestruali, insomma non sempre riusciamo a stare in forma. Se aggiungiamo poi che bisogna essere sempre performanti ed attivi, il risultato è che davvero saremo distrutti. Chi riuscirebbe a studiare con un mal di testa? Chi riesce a lavorare con una terribile lombosciatalgia? Dunque occorre quanto prima intervenire per tornare a stare bene.

Tuttavia prima di assumere un qualsiasi farmaco sarebbe sempre bene confrontarsi con un medico. Se proprio non vogliamo disturbare il nostro medico per così poco, prima di prendere un medicinale leggiamo quanto meno il foglietto illustrativo. Ricordiamo, difatti, che le medicine non sono caramelline da ingoiare. Nemmeno pozioni che come per magia ci fanno stare bene.

Allarme dell’Ema: attenzione ai farmaci con ibuprofene

Fra i farmaci maggiormente utilizzati ci sono quelli a base di ibuprofene. Tuttavia bisogna fare molta attenzione prima di assumerli. Ed ora vi spiegheremo il perché.

L’ Ema ha lanciato un’allarme che riguarda proprio questa tipologia di medicinali. Dunque a quanto pare l’associazione fra ibuprofene e codeina potrebbe essere molto nociva. Recenti studi hanno evidenziato i danni provocati dall’abuso di queste sostanze. Pertanto sarebbe necessario non assumerli per periodi prolungati, proprio per evitare questi effetti collaterali. Ma a cosa fanno male l’ibuprofene e la codeina?

Ecco a cosa fanno male l’ibuprofene e la codeina

Nel mirino dell’Ema sono finiti prevalentemente i farmaci che prevedono questa combinazione. Il Prac (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) ha analizzato diversi casi di tossicità renale, ma non solo. Questi principi attivi, infatti, possono ledere gravemente anche l’intestino.

Il comitato scientifico ha pertanto suggerito che vengano aggiunti dei messaggi in cui si invita a consultare sempre il medico. In Italia, del resto, il farmaco è acquistabile solo previa prescrizione medica da rinnovare di volta in volta.