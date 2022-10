Antonella Mosetti: la maglia scollata mostra proprio tutto | Non serve neanche zoomare

La sgargiante scollatura della maglietta di Antonella Mosetti è qualcosa che sfiora i limiti dell’immaginazione. Il davanzale mostra tutto.

Padroneggiare di fronte alle fotocamere non è da tutti, ma alcune influencer riescono a farlo nel migliore dei modi. Le varie funzioni che mettono a disposizione le applicazioni dei social network, poi, aiutano a dar sfogo a tutta la creatività che esse possiedono. Basta poco per crearsi un seguito eclatante, visto che gli uomini sanno cosa cercano in rete.

La cultura e l’informazione sulla società odierna sono, infatti, passati in secondo piano. Sembra che la moda del momento sia guardare quale ragazza sia più bella sulle varie piattaforme, oppure guardare video ironici. Ciò pare dovuto alla poca fiducia nel mondo politico, o alla carenza di voglia nell’approfondire tali argomenti, oltre che a un’istruzione poco attenta a formare cittadini coscienti della propria forza.

Il successo ottenuto da Antonella Mosetti

Di fatto, il web è ricco di uomini alla ricerca di determinate istantanee e di ragazze pronte a cogliere l’occasione per mettere in evidenza le parti più belle del proprio fisico. Ciò rende chiaro come l’attenzione mediatica si sia spostata su questo modo di fare, che porta successo grazie al benestare dei brand, che sfruttano tale visibilità per farsi pubblicità.

Questo modo di agire è usato dalla showgirl Antonella Mosetti, come da tante altre concorrenti del comparto. Lei, però, sembra essere una delle donne del momento, sempre pronta a far vedere ciò che più piace a determinate persone. Lo fa su varie piattaforme, da Instagram, a Tik Tok, fino ad arrivare a Only fans, dove osa un po’ di più, facendo pagare i suoi scatti.

Le fotografie di Antonella Mosetti con la maglia scollata

Ogni istantanea che la showgirl mette sui propri account è garanzia di successo. Infatti, qualsiasi cosa essa pubblichi è un exploit di like e commenti alla cat calling del web. Sembra navigare bene, però, Antonella Mosetti in questo mondo, fatto di complimenti e immagini sexy, da far invidia a molte. Chirurgia estetica e vestiti che fanno vedere il tutto, poi, fanno da cornice, adorata dai follower e dalle ragazze che la prendono da esempio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Questa volta ha voluto affascinare tutti con delle immagini girate con una funzione dei social network. Alcuni scatti effettuati in varie posizioni, ma sono un video in movimento, che si blocca per immortalarle. Quello che da più all’occhio, però, non sono i gesti, volti a zittire chiunque parli di lei, ma il davanzale ben evidenziato dalla maglia scollata, preso di mira da alcuni commenti: “stanno proprio su bene”, dice uno dei tanti.