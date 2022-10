Il figlio di Gianni Morandi confessa di avere una malattia | Ecco di cosa soffre il rapper Tredici Pietro

Il rapper Tredici Pietro ha dichiarato di avere una malattia. Vi sveleremo di cosa soffre il figlio di Gianni Morandi e della sua seconda moglie.

Nella vita ciascuno segue le proprie inclinazioni. Dunque è giusto che ogni figlio scelga in totale autonomia cosa fare da grande. Ci sono figli, invece, che decidono di fare il lavoro dei loro genitori. Seguire le orme paterne o materne, difatti, è qualcosa di molto comune.

Soprattutto nel modo dello spettacolo, sono tanti i figli che vogliono seguire la stessa strada di coloro che li hanno messi al mondo. Fra questi c’è anche il rapper Tredici Pietro, figlio del famoso cantante Gianni Morandi.

Tredici Pietro figlio di Gianni Morandi

Tredici Pietro è pseudonimo di Pietro Morandi. Il cognome non ha certo bisogno di presentazioni, anzi. Si tratta del figlio di uno dei cantanti più famosi in Italia. Gianni Morandi, difatti, ha fatto la storia della musica italiana. Le sue canzoni sono molte amate dal pubblico, ed ancora oggi alla soglie degli ottanta riesce a salire sul podio del Festival di Sanremo.

Dunque il padre non ha bisogno di presentazioni, scopriamo qualcosa in più riguardo al figlio Pietro.

Pietro Morandi: biografia

Pietro Morandi è l’unico figlio di Gianni Morandi ed Anna Dan. Il padre ha avuto altri due figli dalla prima moglie Laura Efrikan. Pietro ha dunque un fratello ed una sorella più grandi. Il ragazzo è nato nel 1997 ed è cresciuto a Bologna. Alla sua città natale ha dedicato molte canzoni, a riprova di esservi molto legato.

La sua carriera ha inizio nel 2018 quando pubblica il singolo Pizza e fichi. Tredici Pietro ha lavorato molto per scrollarsi di dosso l’etichetta di figlio di, cercando di sperimentare nuovi generi. Il giovane Morandi, del resto, ha sempre dichiarato di essere ben distante dai gusti paterni. Pietro, difatti, pur stimando artisticamente il papà, ha preferito il genere rap.

Il 2022 sembra essere stato un anno molto fortunato per l’ultimogenito di Morandi. Tredici Pietro, infatti, ha pubblicato video e foto di suoi concerti in giro per l’Italia. Non mancano le collaborazioni con affermati cantanti, tra cui Madame.

Pietro Morandi: malattia

Dopo aver parlato della carriera artistica del piccolo di casa Morandi, passiamo alla sua vita privata. Il ragazzo ha recentemente fatto una dichiarazione riguardo un aspetto della sua salute. A quanto pare Pietro ha una malattia che potrebbe cambiargli il corso della vita.

Di cosa soffre Tredici Pietro? Il ragazzo ha dichiarato tramite Instagram di avere una malattia alla pelle. Nello specifico si tratta della vitiligine.

Quest’ultima è caratterizzata dalla comparsa di macchie bianche sullo strato della pelle e colpisce l’1-2% della popolazione.