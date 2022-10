Nel corso della puntata di Imma Tataranni 2, in onda il 6 ottobre, succederà qualcosa di inaspettato. Ecco tutto ciò che accadrà.

La televisione italiana è piena di programmi interessanti da seguire. A partire dai talk show sino ad arrivare alle fiction, nella TV di Stato non manca mai nulla.

In particolar modo nel periodo autunnale vanno in onda molte fiction che allietano il pubblico a casa. Difatti nei mesi estivi solitamente c’è un lungo stop, dato che buona parte del pubblico tende ad andare in vacanza. In autunno, essendo la stagione della ripresa, tornano sul piccolo schermo tanti programmi interessanti.

C’è una fiction in particolare che attira l’attenzione del pubblico grazie alla bravura degli attori e la trama avvincente. Di quale si tratta?

Imma Tataranni: dalla penna alla tv

Imma Tataranni è una delle fiction made in Rai più avvincenti degli ultimi anni. La protagonista assoluta è una donna fuori dal comune. Si tratta di Immacolata Tataranni, sostituto procuratore di Matera.

Una donna integerrima, di saldi principi morali, molto determinata. La pm non si ferma davanti a nulla anche a costo di risultare antipatica. Alla fine, però, riesce sempre a risolvere il caso e riportare un po’ di giustizia. La sua tenacia e il suo anti convenzionalismo fanno di lei un personaggio a limiti tra il tragico ed il comico.

Altra protagonista è la città di Matera: magnifica e spettrale. La città dei sassi fa sfondo alle vicende personali e professionali della dottoressa Tataranni.

Imma Tataranni, puntata del 6 ottobre

La fiction con protagonista Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore è giunta alla terza puntata. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 ottobre sempre su Rai Uno. Cosa succederà nel corso di questa puntata?

Imma riuscirà a concludere un importante arresto. A gran sorpresa ad aiutarla sarà proprio Saverio Romaniello. Sarà lui, difatti, a fornirle le informazioni per prendere il capo del clan Mazzocca. Quest’ultimo, tuttavia, dopo essere stato arrestato, dirà alla pm di stare in guardia da colui che l’ha fatto arrestare.

E in amore Imma cosa farà? La sua vita sentimentale è piuttosto ingarbugliata.

Anticipazioni puntata 6 ottobre: ecco cosa succederà fra Imma, Pietro e Calogiuri

Dunque la pm si trova al centro di un triangolo amoroso. Da una parte c’è suo marito Pietro, non che padre di sua figlia. Dall’altra c’è Calogiuri, maresciallo che lavora con lei. Il matrimonio fra Imma e Pietro sembrava proseguire senza problemi. De Ruggeri, difatti, è sempre stato un ottimo marito, sempre vicino alle esigenze della consorte.

Tuttavia l’arrivo di Calogiuri ha sconvolto il loro equilibrio. Imma, infatti, prova un certo trasporto verso il giovane collaboratore. Del resto anche Ippazio nutre dei sentimenti nei confronti della dottoressa. Tutto ciò ha mandato in crisi il rapporto fra Imma e Pietro.

Nel corso della puntata del 6 ottobre, De Ruggeri si convincerà che fra la moglie ed il maresciallo c’è solo un rapporto di lavoro.

Ma è davvero così? Forse Pietro si sta semplicemente illudendo.