Singhiozzo: come combattere questo fastidioso disturbo | I rimedi naturali che ti aiutano

Il singhiozzo è un problema molto comune che può avere molteplici cause. Ecco una serie di rimedi che possono essere utili per combattere questo problema.

Ci sono tanti fastidi che molto spesso affliggono la nostra vita. Del resto non può filare sempre tutto liscio come l’olio. Difatti non mancano mai i problemi di salute. Cosa bisogna fare per combatterli? Avere pazienza.

Talvolta la pazienza non basta, ed occorre intervenire con dei rimedi, magari anche naturali per bloccare i fastidi. Fra le condizioni più fastidiose risulta esserci il singhiozzo. Un problemino non certo grave, ma molto comune.

Le possibili cause del singhiozzo

Il singhiozzo, come abbiamo già affermato, non è certo un problema molto grave. Tuttavia è davvero brutto da sopportare. Difatti anche la persone più paziente non riuscirebbe a resistere.

Vediamo dunque quali possano essere le cause che provocano il singhiozzo.Partiamo con lo spiegare cosa sia. Il singhiozzo non è altro che la contrazione del diaframma, ovvero del muscolo che separa l’addome dal torace. Con le contrazioni involontarie del diaframma si ha una sorta di scossone alle corde vocali, facendo uscire il suono che tutti conosciamo.

La durata del singhiozzo varia da persona a persona. Ci sono casi, seppur rarissimi, in cui può durare mesi, se non anni. In media, però, si tratta di un disturbo passeggero, che dura circa un minuti. Più che altro può ripresentarsi varie volte nell’arco della giornata.

In attesa che il singhiozzo passi è bene ricorrere a qualche rimedio, utile a farlo sparire più in fretta possibile.

I rimedi contro questo fastidio

Dunque quale può essere il migliore alleato contro il singhiozzo? Sembra che ce ne siano diversi, basta solo scegliere quello che preferite.

Lo zucchero

Svuotare una bustina da zucchero sulla lingua può aiutare a combattere il problema.

La paura

Può sembrare macabro da dire, ma è così: la paura fa passare il singhiozzo. Dunque occorrere far spaventare la persone affetta da questo fastidio, in modo da farlo sparire velocemente.

Bere aceto e succo di limone

A quanto pare sorseggiare una miscela a base di aceto e succo di limone potrebbe essere un valido alleato contro il singhiozzo.

Assumere cibi appiccicosi

Anche i cibi appiccicosi possono essere dei validi alleati. Dunque bisogna prendere marmellate, miele, nutella ed ingoiarla di colpo senza assaporare.

Assumere del cacao amaro

In fine va citato il caco amaro, il quale sarebbe utile per distendere il diaframma.