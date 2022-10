Andrea Delogu, dalle corsie dell’ospedale fa preoccupare i suoi fan | Ecco le cure a cui è stata costretta

Andrea Delogu fa preoccupare tutti i suoi fan. Gli scatti dalle corsie dell’ospedale hanno messo in allarme tutti. Ecco che cosa è successo alla conduttrice.

Andrea Delogu è sicuramente una delle rivelazioni degli ultimi anni in TV. La sua predisposizione per il mondo dello spettacolo è stata subito ben chiara a tutti ed è per questo che in poco tempo è diventata uno dei volti più richiesti del piccolo schermo.

Andrea Delogu, il suo esordio in Tv come Letteronza di Mai Dire Goal

La sua carriera, dopo un’infanzia quantomeno particolare trascorsa presso la comunità di San Patrignano, è iniziata nel corpo di ballo Mai Dire Goal. Lei vestiva i panni di una delle Letteronze, le vallette del programma comico calcistico.

Negli anni, però, Andrea si è saputa contraddistinguere in molti campi. È diventata una voce seguitissima di Rai radio due. La showgirl, infatti, conduce ormai da anni il programma di intrattenimento radiofonico La versione delle due, in onda tutti i giorni dell’anno alle 14 sulla rete Rai, accanto a Silvia Boschero.

È stata poi l’autrice di numerosi romanzi, uno dei quali ha fatto molto parlare di sé poiché trattava il complesso e delicato argomento della dislessia, disturbo del quale soffre anche Andrea.

Ma in poco tempo è diventata anche una vera e propria star televisiva. Qualche anno fa è stata notata addirittura dal grande Renzo Arbore che l’ha voluta accanto a sé per molti programmi di successo. E’ poi diventata la conduttrice di alcune trasmissioni e in ultimo, ha affiancato un’altra grande rivelazione televisiva dell’ultimo periodo, Stefano de Martino. Con lui ha condotto il Tim Summer festival, la kermesse musicale estiva che ha spopolato tra i giovani e i meno giovani.

Gli scatti dalla corsia dell’ospedale che hanno fatto preoccupare il suo pubblico

Andrea è anche molto seguita sui social. Attraverso le sue pagine Internet seguite da milioni di follower condivide molto spesso anche momenti della sua vita privata come nell’ultima serie di fotografie che ha pubblicato.

Andrea ha fatto preoccupare molto i suoi fan che l’hanno vista tra le corsie dell’ospedale con un braccio immobilizzato e una fascia al collo. Niente di grave, fortunatamente. Si tratta, come specifica lei stessa, di un tendine sovraspinoso che gli ha dato qualche fastidio di troppo. La conduttrice, dopo essersi sottoposta ad una serie di terapie anche con farmaci antidolorifici oggi sta meglio ed è pronta, sicuramente, a riprendere con energia i suoi svariati impegni professionali.