Eva Henger, lo scatto è bollente | Il fisico statuario fa impazzire tutti

Eva Henger, la bellissima ungherese, fa sempre parlare di se. Per ogni scatto riceve una valanga di interazioni tra like e cuoricini per non parlare dei commenti.. sono tutti letteralmente innamorati di lei.

Le condizioni di salute di Eva Henger hanno messo in allarme i suoi fan. L’ex porno diva è rimasta coinvolta in un grave incidente d’auto in Ungheria. Al momento del terribile schianto, si trovava in auto con il marito. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre persone che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Le conseguenze del drammatico evento, per l’attrice, si sono fatte sentire sia a livello fisico che psicologico, Eva Henger ha infatti dovuto utilizzare le stampelle per un lungo periodo e sono stati necessari diversi mesi potersi riprendere.

La notizia della sua guarigione

I fan sono stati con il fiato sospeso fino a quando il marito di Eva, Massimiliano Caroletti, ha annunciato tramite la rivista Novella 2000 che la moglie si era finalmente ripresa.

La non partecipazione a GF VIP

All’ex attrice, è stato proposto di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello VIP. Eva ha però dovuto rifiutare. Non sarebbe infatti ancora in grado di vivere un’esperienza del genere, poiché, malgrado abbia riacquistato le forze, non avrebbe potuto gestire lo stress, l’ansia e la tensione che porta stare all’interno della nota casa, dove vivi con i riflettori puntati, in mezzo ad altre persone, ma sei costretto a rimanere anche molto solo con te stesso.

La vicinanza della sua famiglia

Nonostante episodi incresciosi e davvero sconvolgenti, Eva Henger può dire che ha avuto un grande appoggio da parte della sua famiglia, in primis da suo marito, che le è stato accanto, e le ha dato tanta forza in una situazione davvero molto delicata. Anche la figlia Mercedesz le è stata vicino, anzi, le ha dimostrato davvero il suo amore, un rapporto il loro che in passato ha dovuto affrontare alcune incomprensioni.

Una ventata di leggerezza, che fa però accaldare

Eva Henger di recente ha postato una foto in bikini dove da il benvenuto all’autunno. E’ chiaro che i suoi followers apprezzano ben altro. Quel costume nero con inserti in metallo fanno uscire fuori di testa. Il costume esalta ogni sua forma. Il fisico è statuario che fa invidia anche alle più giovani.

Forse avremmo preferito che entrasse nella casa del Gf Vip…intanto ci accontentiamo di questi scatti.