Shock nel mondo della moda: il vestito è spruzzato | Non si era mai vista una cosa del genere

A Parigi moda e scienza insieme hanno dato vita a un momento di magia. Il mondo incredulo e con gli occhi spalancati

Il mondo in questi giorni ha concentrato il proprio sguardo su questo evento straordinario. Per diversi giorni, infatti, Parigi è stata la città simbolo del glamour e del fashion. Del resto, stiamo parlando di una delle città più romantiche del mondo. Ma sicuramente la settimana della moda parigina ha contribuito ad accrescere il fascino. Ma si è parlato anche di altro.

A Parigi moda e scienza insieme hanno dato vita a un momento di magia. Presenti i brand più importanti, ma anche le top model più famose e influenti del panorama mondiale. Tra queste, non possiamo non menzionare senza dubbio Bella Hadid.

Supermodella che proprio in questi giorni compie 26 anni. Già da anni è al vertice del circuito della moda mondiale. Nel 2016 viene eletta modella dell’anno dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards. Inoltre prende parte alla campagna di Marc Jacobs primavera/estate accanto a top model del calibro di Adriana Lima e Joan Smalls.

Dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente al cantante The Weeknd, sebbene la storia sia stata interessata da un’interruzione durante la quale il cantante ha avuto una relazione con la cantante ed attrice Selena Gomez.. Da luglio 2020 Bella ha un relazione con l’art director Marc Kalman. Insomma, una vera e propria diva. Capace anche di far discutere. E non poteva mancare a Parigi, facendo, ovviamente, discutere.

Il vestito “spruzzato”

A regalare la performance più iconica di questa settimana della moda, svolta nella capitale francese è stato il brand Coperni, che ha chiuso il proprio show spruzzando letteralmente un vestito sul corpo di Bella Hadid.

Come mostrato dai numerosi video andati virali sul web la supermodella statunitense, entrata inizialmente seminuda in passerella, è stata raggiunta sopra a una piattaforma da due tecnici che, utilizzando delle pistole spray, le hanno disegnato addosso un lungo abito di color bianco con il quale – subito dopo gli aggiustamenti stilistici di un’assistente – Hadid ha sfilato sotto gli occhi increduli degli spettatori e delle telecamere.

Non una semplice pittura, ma un vestito vero e proprio. A renderlo possibile l’intuizione dei fondatori della maison di moda, Se’bastien Meyer et Arnaud Vaillant, e l’innovativo prodotto dell’azienda Fabrican Ltd, un liquido spray istantaneo composto da fibre di cotone e materiali sintetici integrati in una soluzione polimerica. Dal punto di vista tecnico, una volta aderito al corpo della persona in breve il liquido evapora, lasciando sulla pelle solo il tessuto e dando quindi vita a un capo di abbigliamento.

Per preparare la performance ci sono voluti sei mesi di lavoro. Molti nel settore hanno fatto notare la somiglianza con un esperimento del designer Alexander McQueen datato 1999.