Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai Tre. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 12 ottobre svelano nuovi colpi di scena molto interessanti.

Gli italiani tendono a trascorrere molto tempo dinanzi al televisore. Difatti l’apparecchio televisivo non ha solo una funzione informativa ma anche ricreativa. Del resto, dopo una giornata di lavoro risulta molto bello potersi rilassare sul divano guardando un bel film.

I generi della televisione italiana spaziano molto, dando modo alle persone di scegliere ciò che è più vicino al loro modo di essere. Talk show, reality show, fiction e soap non mancano certo. Tra le soap italiane degne di nota non può non esserci Un posto al sole.

Un posto al sole: una soap ventennale

Un posto al sole è una delle soap più amate dal pubblico italiano. Trasmessa su Rai Tre, va in onda ben ventisei anni, con una media di telespettatori piuttosto alta. Certo c’è chi non ama i prodotti a lunga serialità, e magari ha già abbandonato la visione da un pezzo. Tuttavia la soap riesce a trovare sempre nuovi argomenti per attirare il pubblico.

Problemi di vita quotidiana si intrecciano ad argomenti più seri, senza mai mancare il tema sentimentale. Del resto “l’amor che move il sole e le altre stelle” come diceva Dante, e forse anche le trame delle soap e delle fiction.

Difatti le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 12 settembre ci parlano proprio di una storia d’amore che ben presto potrebbe nascere. La protagonista femminile, tuttavia, è un personaggio ancora troppo avvolto nel mistero. Di chi stiamo parlando?

Anticipazioni puntata del 12 ottobre: una nuova coppia potrebbe nascere

Dunque nelle trame di Un posto al sole si alternano storia di amicizia e vita familiare a storie d’amore.

Nel corso della puntata del 12 ottobre potrebbe crearsi una nuova coppia. Forse è presto per dirlo, ma sembreremmo essere su quella strada. Di chi potrebbe trattarsi?

Diego Giordano e Lia Longhi.

Dunque Diego è un ragazzo di sani principi, istruito, dolce, altruista. Insomma è il ragazzo perfetto, e forse anche troppo buono. Difatti già gli è capitato di avere diverse delusioni, tuttavia superate alla grande. Ora potrebbe godersi la sua bella libertà, ma invece…

Lia è una ragazza misteriosa. In pratica non si sa nulla di lei, a parte che lavora a casa di Ferri. Del resto la giovane è entrata in scena in modo insolito, e sembrerebbe avere dei conti in sospeso proprio con Roberto.

Lia potrebbe far soffrire Diego? Presto per dirlo, del resto di lei si sa davvero poco.