Valentina Ferragni: la foto senza reggiseno è imperdibile | Zoomare è d’obbligo

Una foto di Valentina Ferragni senza il reggiseno ha scatenato immediatamente le attenzioni dei follower. Il successo dell’istantanea.

L’ombra della sorella influencer non l’ha mai toccata, anzi ha saputo cavalcare l’onda della sua notorietà. Una famiglia fatta di tre figlie bellissime da guardare, che riescono a far notare il meglio di loro sui social network. Una sorella che ha spiccato il volo della notorietà più di tutte, ma l’invidia verso di sé è lontana dalle altre.

Le sorelle Ferragni sono solite farsi vedere insieme in delle istantanee, in cui appare anche la bellissima madre. Ognuna di loro ha un particolare diverso dalle altre, che piace molto al mondo dei social network. Il seguito che sono riuscite a procurarsi in questi anni è senza precedenti e riescono a gestirlo nel migliore dei modi, mostrando foto sempre più attraenti.

Valentina Ferragni in rete

Magari, è molto meno conosciuta della sorella Chiara, ma anche lei ha saputo creare interesse verso la sua persona. Immagini che la mostrano con il fidanzato e altre con la famiglia, sono solo da contorno, in confronto a quelle effettuate per sponsorizzare vari marchi di vestiti.

In effetti, la possiamo vedere con degli outfit da capogiro e che costano una miriade di soldi. Ma non solo, anche il suo aspetto fisico le permette di indossarli e di farsi apprezzare per ciò che è. Sembra una ragazza più timida della sorella Chiara, ma così proprio non è. A prima vista, può sembrare dolce e riservata, ma ciò che condivide sul web dice tutt’altro.

L’immagine senza reggiseno di Valentina Ferragni

Il seguito che possiede su Instagram è di quelli da far invidia alle concorrenti del settore di moda. La ragazza vanta ben 4.4M di follower, cresciuti nel tempo in dismisura e che le vanno a donare una notorietà da star del web. Gli outfit che indossa sono da capogiro e mostrano ogni lineamento del suo sensuale corpo.

Questa volta, però, ha voluto proprio esagerare e mostrare ai suoi fan due lati di sé molto attraenti. In effetti, Valentina Ferragni ha deciso di postare una fotografia in cui si mostra senza reggiseno. Solo l’abito che passa sopra al suo petto, fino e di colore nero, riesce a coprire e a far rientrare nei limiti lo scatto. Sono stati quasi 100 mila i like ricevuti, a fronte di decine di commenti ammalianti.