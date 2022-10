Wanda Nara, la maschera da catwoman è il colpo di grazia | I fans perdono la testa quando la vedono (s)vestita così

Ancora una volta Wanda Nara si è mostrata mascherata da gatta. Il pubblico è andato immediatamente in delirio.

Nelle vesti della felina ci si muove bene la showgirl e i suoi fan lo affermano chiaramente. Fra una litigata e l’altra con il marito, oltre alle voci su una nuova relazione amorosa, la donna è sempre in voga sul web e in televisione. Lontana dai palinsesti nostrani, in patria resta sempre la punta di diamante da chiamare per aumentare l’audience.

Oggi Wanda Nara è divenuta un’icona di bellezza inimitabile e pronta a far innamorare il pubblico di tutto il globo. In patria è trattata da reginetta di bellezza, come dimostrano le tante richieste di partecipazione ai programmi che le arrivano. Ora, è sta lavorando con uno in particolare, che la mostra in delle vesti animelesche.

L’attuale situazione di Wanda Nara

Dopo essersi trasferita in Turchia con il marito, il calciatore Mauro Icardi, la donna è partita immediatamente in Argentina per poter prender parte a uno show trash molto seguito. Si chiama Quien es la mascara?, quindi, il focus principale si basa su dei concorrenti mascherati. Anche lei lo fa in ogni puntata e i fan vanno in estasi a vederla così.

Intanto, la situazione con il marito, di cui è anche la procuratrice degli affari, sembra essere in bilico. Lui è sempre pronto a dare forfait nelle squadre in cui ha lavorato, come PSG e, attualmente, Galatasaray, per poter recuperare la relazione, che sembra essere sempre in bilico. Dall’Argentina, poi, confermano che lei abbia una nuova fiamma, il calciatore Martin Payero.

Il vestito da gatta di Wanda Nara che ha mandato in delirio i suoi follower

Intanto, la showgirl continua anche a curare il proprio profilo di Instagram, luogo in cui ottiene un clamore mediatico senza precedenti. Allieta ogni giorno i propri follower con degli scatti sexy e sensuali, alla quale nessuno resiste. La serie di commenti e di like che riesce ad accaparrarsi sono infiniti. Basti pensare ai 127 mila cuori cliccati nelle ultime foto.

Sono ben 5 le istantanee pubblicate e ognuna di essa la mostra all’opera sul palco del programma Quien es la mascara?. Gli scatti sono provocanti e molto seducenti, dato che la reginetta del web si è mascherata da gatta nera. Il costume le dona molto, come fa notare un suo follower: “sei pazzesca”, gli ha commentato sul social network.