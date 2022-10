Alessandra Amoroso, sconvolge i suoi fan con il look estremo | In 14 anni questo è il più azzardato

Donna dalla voce intensa, dalla personalità forte. Ma anche dalla spiccata femminilità. Alessandra celebra tutto ciò su Instagram.

Una delle cantanti più famose e amate d’Italia. Ma il talento, lo sappiamo bene, non fa di certo perdere la femminilità. Ce lo dimostra spesso Alessandra Amoroso, che è anche una donna bellissima e capace di suscitare tenerezza con i suoi brani, ma anche di essere aggressiva e sopra le righe con il proprio look. Una donna libera, come vediamo da uno degli ultimi post pubblicati tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Alessandra Amoroso è stata capace, ormai da qualche anno, di imporsi anche a livello internazionale. Questo anche grazie al suo timbro di voce molto particolare. Molti critici musicali, infatti, hanno definito “nera” la sua voce.

E, in effetti, Alessandra Amoroso ha sempre affermato di ispirarsi alle tradizioni della musica afroamericana. Punti di riferimento per la carriera dell’artista salentina sono infatti Anastacia e Aretha Franklyn. Ma anche la grandissima Mina, se guardiamo, invece, al panorama della musica italiana.

Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la sua carriera è una escalation continua.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Insomma, un curriculum o, meglio, un palmares, di tutto rispetto per la cantante nata a Galatina 36 anni fa. Per lei, infatti, carriera e successo non sono solo italiani. Il 15 Settembre 2015 viene pubblicato il primo singolo in lingua spagnola della cantante intitolato Grito y no Me Escuchas.

Alessandra Amoroso e il look che fa impazzire i fan

Alessandra Amoroso è unanimemente riconosciuta come una delle cantanti italiane di maggiore talento, ma, soprattutto, di maggiore intensità artistica. Il suo successo, comunque, si deve anche alla sua presenza scenica sul palco. Fatta, evidentemente, di timbro vocale, di movenze, ma anche grazie a un outfit ricercato e che non lascia nulla al caso.

Ne abbiamo prova in uno degli ultimi post pubblicati dalla cantante tramite il proprio seguitissimo profilo Instagram ufficiale. Come detto, infatti, Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 e quindi oggi, alla soglia dei 14 anni di carriera, celebra il legame con in propri fan con un post, denso di immagini.

Foto e video che ci mostrano una bellissima e appassionata donna, capace di variare i generi anche di abbigliamento. Dalla felpa con scritto “Amici”, ad abiti corti e sneakers, fino a lunghi abiti da sera, con spacchi vertiginosi. I fan apprezzano e la premiano con oltre 43mila like.