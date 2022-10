Mina Settembre, anticipazioni puntata 9 ottobre | Ecco cosa succede tra Mina e Domenico

Domenica 9 ottobre andrà in onda la seconda puntata di Mina Settembre. Le anticipazioni svelano nuovi ed interessanti colpi di scena.

Finalmente è arrivato il mese di ottobre. L’autunno è una stagione meravigliosa, anche se non piace a tutti. In questi mesi, difatti, si assiste alla ripresa di diverse attività, dopo lunghe pause estive.

Ed è così che ricomincia la scuola, lo sport ed anche i programmi televisivi. Nel periodo estivo si verifica l’interruzione di diverse trasmissioni e fiction. Del resto se le persone sono in vacanza, chi guarda la tv? Con l’autunno, invece, c’è la graduale ripresa di un po’ tutti i programmi e la messa in onda delle fiction.

Mina Settembre: dalla penna alla tv

La Rai ha inaugurato la nuova stagione televisiva, mandando in onda fiction di grande successo. Domenica 2 ottobre, infatti, ha debuttato la seconda stagione di Mina Settembre, con protagonista Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale.

Tratta da romanzi di Maurizio De Giovanni, la fiction narra le vicende di Gelsomina Settembre, una caparbia assistente sociale con una vita sentimentale un po’ imgarbugliata. Nel corso della prima stagione, la giovane, infatti, sembrava essere divisa fra Claudio e Domenico. Tuttavia nel corso della prima puntata di questa seconda stagione, Mina ha deciso di dare una seconda opportunità a Claudio, suo marito.

E Domenico? Mina lo ha dimenticato davvero?

Mina Settembre: anticipazioni seconda puntata

La programmazione di Mina Settembre proseguirà per sei prime serate. Dunque domenica 9 ottobre andrà in onda la seconda puntata della fiction. Cosa accadrà nel corso della serata?

Dunque le anticipazioni svelano che Claudio farà conoscere alla moglie delle persone che lui reputa come delle zie. Questo gesto farà commuovere non poco Mina. Inoltre l’uomo penserà di far mettere a nuovo la barca del defunto padre della moglie, sapendo quanto la ragazza ci tenesse. La dottoressa Settembre, difatti, sarà entusiasta della scelta fatta dal consorte.

Le cose fra di loro sembreranno andare per il verso giusto. Tuttavia potrebbe succedere qualcosa in grado di cambiare le carte in tavola. Cosa potrebbe essere?

Cosa farà Domenico?

A quanto pare Domenico sarà messo definitivamente da parte. Il ginecologo, tuttavia, sembrerà farsene una ragione, anzi. Ben presto, difatti, Gambardella inizierà a frequentare un’altra donna.

Al contempo Mina darà un segnale di apertura nei confronti di Irene. Presto per dirlo ma le due potrebbero fare pace.

Mina, però, verrà a sapere che Domenico si sta vedendo con un’altra persona.

Questa scoperta la renderà piuttosto gelosa del bel ginecologo. E perchè mai se ha fatto pace con il marito?