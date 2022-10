Pamela Petrarolo, ricordate una delle più famose ragazze di Non è la Rai? Da bambina era già un talento eccezionale

La cantante ha postato di recente una foto di lei da bambina. Era già un talento indiscusso.

E’ stata una delle ragazze più celebri dello show capitanato dall’indimenticato Gianni Boncompagni, Non è la Rai, ma già da bambina Pamela Petrarolo si era rivelata un talento.

Pamela Petrarolo fonteweb

Pamela Petrarolo la show girl, dai tempi di ‘Non è la Rai’ fino ad oggi

Pamela Petrarolo è stata all’epoca una show girl di ‘Non è la Rai’, famosissimo programma, di cui prendeva parte insieme ad Ambra Angiolini. Sembra passato tanto tempo da quando portava il caschetto e la frangetta. Dopo questa storica trasmissione, Pamela più tardi è stata anche una delle partecipanti de ‘La Fattoria’.

In effetti, dopo questa esperienza televisiva, di lei non si è sentito molto parlare, perché non ha preso poi parte in nessun altro programma televisivo. Il pubblico venne poi colpito dalla notizia della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, in cui Pamela sbarcò in Honduras.

Il look della cantante, i suoi cambiamenti nel corso degli anni

Fino a qualche settimana fa, la cantante portava un taglio di capelli elegante variando fra pieghe, onde naturali e liquid hair, con un colore dalla tonalità rosso fuoco. Del tutto diverso da come l’abbiamo vista per la prima volta nel suo debutto in tv, con una frangetta sbarazzina ma anche molto voluminosa, così come anche i suoi capelli a caschetto, che le davano, all’epoca, un’aria decisamente cool. Sembra che abbia ha voluto rivisitare quel look infatti, e adesso Pamela porta un caschetto, un po’ più corto rispetto a quando era giovane, con la frangetta. La scelta del look è un ritorno al passato per certi versi, e il risultato non poteva che essere positivo.

Il debutto nella musica

Nel periodo in cui era impegnata con ‘Non è la Rai, debutta nella musica con l’album ‘Io non vivo senza te’, vendendo più di 35000 copie. In seguito, pubblica un altro album, sempre molto apprezzato, ‘Niente di importante’.

Ultimamente, Pamela Petrarolo è tornata nei circuiti musicali con un nuovo singolo, 50 special, tributo di uno dei gruppi più apprezzati degli anni ’90, i Lunapop. La cover è stata pubblicata a Maggio di quest’anno. La hit rivisitata è stata prodotta e arrangiata con il musicista Pierfrancesco Tarantino. Chissà se con questa Cover, Pamela vuole in qualche modo tenerci in ascolto per un probabile nuovo progetto musicale, tutto originale? Sicuramente potrà essere un grande successo, perché la voce di Pamela è un turbine di emozioni ed energia, e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla.

Nella foto che pubblica online, però, si mostra da bambina quando era già un talento della danza. Le sue mosse rivelano la sua grande attitudine per quello sport che poi le è servito a trovare un posto nel mondo dello spettacolo. Parla di momenti spensierati e sogni che piano piano cominciavano a prendere forma.