Vacanze finite e capelli sfibrati? Niente paura, ecco come trattarli in modo semplice

I capelli per una donna rappresentano da sempre la femminilità e la seduzione, prendersene cura dopo le vacanze è importante e ci fa sentire bene.

Durante le vacanze amiamo rilassarci, ma, tendiamo a trascurare alcuni aspetti di noi che quando torniamo alla realtà di tutti i giorni, ci fanno sentire a disagio. Se ci fa stare bene rimanere sdraiati sulla spiaggia ad ascoltare il canto delle onde del mare e a fare il carico di vitamina D sotto il caldo sole d’estate, rientrare con i capelli secchi ed opachi ci crea invece insicurezza e stress.

I capelli, ci aiutano ad esprimere la nostra personalità, con taglio, colore e piega. Dopo le vacanze e l’arrivo dell’autunno, dobbiamo impegnarci affinché continuino ad essere forti e lucenti e parte del nostro modo di essere. Una tappa dal nostro hair stylist di fiducia ci aiuta ad aggiustarli al rientro dalla pausa estiva, soprattutto dopo che la salsedine al mare, li ha resi spenti e sfibrati, tagliare via le punte rovinate può essere un buon inizio.

Quali prodotti usare per aiutare i nostri capelli

Per non stressare il capello già indebolito, l’ideale sarebbe ridurre l’utilizzo di elastici stretti che tendono a strappare, diminuire il calore eccessivo durante la piega e preferire pettini a denti larghi anziché spazzole districanti. Possiamo ricorrere ad integratori e vitamine che intervengano sul follicolo, ossia la parte viva del capello, chiedendo consiglio ad un dermatologo o al farmacista di fiducia.

Esistono metodi naturali, come gli impacchi di olio di cocco, spesso usati dalle donne indiane per rendere forti i loro lunghi e folti capelli bruni, o il profumato olio di Monoi, prodotto nella Polinesia francese, ottenuto macerando il fiore di Tiaré (Gardenia Tahitensis) proprio nell’idratante olio di cocco. Oppure ancora, con solo tre cucchiai di miele, quattro di yogurt ed un uovo, possiamo creare un composto cremoso da applicare e lasciare in posa sui capelli per circa venti minuti che una volta risciacquato renderà la chioma lucente e morbida.

Ma ci sono altri prodotti e creme ristrutturanti, semplici da reperire ed utilizzare anche se si ha poco tempo a disposizione tra famiglia, casa e lavoro, che aiuteranno i nostri capelli a tornare forti come prima delle vacanze. Eccone, di seguito, alcuni.

Capelli rovinati dopo le vacanze, salvali cosi’

Lo Shampoo Riparatore Intenso Aromachologie de L’Occitane un gel brevettato con Angelica, efficace per la rottura sulla lunghezza. WondHer propone con estratto di Girasole e Keraoil la maschera “Repair Strong Essence Reparative Mask” che nutre i capelli sfibrati dal sole. Alfaparf invece, suggerisce un prodotto che aiuta il a seguito di trattamenti in salone, Rehydrating Mask, che lavora sull’idratazione.

Se abbiamo bisogno invece di nutrire in modo veloce e pratico, basteranno poche gocce di olii nutrienti come Metal Detox di L’Oréal, adatto a tutti i tipi di capelli, o ancora, il Nashi Argan Oil, tra i più famosi, grazie alla sua formula di Olio di Argan ed Oli di Lino, che protegge ed illumina già dalle prime applicazioni e senza risciacquo.