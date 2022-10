Bollette troppo alte e non sai come fare? | Enel premia i suoi clienti con una nuova iniziativa

Le bollette dell’energia e del gas stanno facendo registrare costi elevatissimi e la situazione non sembra essere destinata a migliorare nel breve periodo. C’è chi come Enel ha deciso di pensare a un regalo per i suoi clienti.

Non solo la benzina, ora anche luce e gas hanno raggiunto livelli altissimi e non possono causare preoccupazione in famiglie e aziende. L’idea di ritrovarsi presto tra le mani una serie di bollette dai costi esorbitanti è più che concreta, nemmeno puntando sul mercato libero (è possibile scegliere fornitore e tariffa che si ritengono più adatti) la situazione sembra essere migliore. Fortunatamente, però, c’è qualcuno che ha deciso di intervenire con un’iniziativa che sarà apprezzata da molti.

Le bollette alle stelle sono un macigno per molti

Le prime avvisaglie dei prezzi lievitati sono già apparse evidenti a molti nel momento in cui si sono ritrovati le bollette degli ultimi mesi tra le mani. Non a caso, molti hanno già iniziato almeno parzialmente a modificare il proprio comportamento in casa o in azienda sperando di ottenere un miglioramento economico.

A volte, però, nemmeno questo può bastare e ci sono alcune aziende che stanno addirittura pensando di rallentare o fermare la produzione.

Insomma, lo scenario sembra essere tutt’altro che rassicurante. Fortunatamente, però, non tutto è perduto e c’è chi potrà addirittura ricevere un premio se riuscirà a ridurre almeno parzialmente i propri consumi.

Non si tratta comunque di un’iniziativa accessibile a tutti, ma che Enel ha pensato proprio per i suoi clienti, domestici e aziendali. Pur non essendoci più il monopolio, si tratta di uno dei gestori più apprezzati, scelto da ben 9 milioni di persone che hanno già aderito al mercato libero.

Cosa fare per approfittare dell’agevolazione

L’iniziativa prende il nome di Essenzialmente ed è rivolta a tutti i clienti Enel, senza la necessità che facciano alcun tipo di domanda. A beneficiarne saranno tutti gli utenti che dimostreranno di avere ridotto effettivamente i propri consumi.

Il bonus verrà erogato automaticamente nelle bollette, ma a condizione che il prezzo dell’energia superi i 400€ a megawattora. L’idea alla base è quindi quello di cercare di rendere il comportamento dei cittadini più consapevoli, in modo tale da ridurre le possibilità che possano andare incontro a veri e propri salassi da pagare.

Questo permetterà così di ricevere un bonus di 10-20€, per uno sconto complessivo di 70€ circa (pari a a 0,10 € per ogni kilowattora risparmiato).

Almeno per ora il progetto sarà valido per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che saranno raffrontati con i consumi dello stesso periodo di un anno prima. Non è escluso però che possa esserci una prova anche per il prossimo anno.