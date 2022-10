Chiara Ferragni: il vestito è quasi trasparente | i follower sono intenti a zoomare

Chiara Ferragni ha voluto dare sfogo alla sua vanità, mostrandosi con un vestito che è quasi trasparente. Fisico da urlo e pioggia di like.

In rete si osa sempre di più, dato che la concorrenza si fa sempre più alta. Lei è stata una delle pioniere dei social network, divenendo un personaggio con il massimo della notorietà grazie al suo modo di apparire. Inizialmente, di solito, si inizia più timidamente; poi, ci si lascia andare di fronte alle fotocamere cercando sempre di sfiorare i limiti permessi.

Fondamentalmente, oggi, tanti conoscono il nome della showgirl Chiara Ferragni, ma la ragazza ha seguito un percorso di crescita professionale fatto tutto da sé. L’influencer è divenuta un modello da seguire da parte di tante altre coetanee o teeneger, che sembra non vogliano più fare i vecchi lavori umili effettuati dai loro genitori.

La semplicità nell’uso dei social network da parte di Chiara Ferragni

Chi sa mettere mano ai propri profili, attraendo sempre di più dei follower, allora ha vinto nel gioco della notorietà odierna. Quindi, la fatica di tanti altri lavori, più umili, più faticosi e sottopagati, porta sempre di più le persone a mostrare il meglio di sé in rete.

Di solito, questo meglio di sé è il proprio fisico, che le ragazze tendono a far vedere sempre di più ai propri follower. Magari con degli abiti succinti, proprio come ha mostrato la Ferragni nelle ultime foto condivise.

Sono tanti i casi di abbandono dei posti di lavoro tradizionali, per dare sfogo a questo modo di fare, magari sulla piattaforma Only fans. In questo luogo le istantanee vengono pagate, specie quelle di nudo o seminudo. I maschi vanno matti per certi tipi di soggetti, a cui piace farsi vedere

Il vestito trasparente indossato da Chiara Ferragni

Ed eccoci qua, a commentare un modo di fare che sembra essere sempre più una moda, senza fare la morale a nessuno, ma facendo attenzione allo scopo finale di certe attività. La colpa, ovviamente, è di una società che poco valorizza determinati lavori, anche artigianali, ad esempio, e che non riesce a renderli meno faticosi e/o sporchi.

Ma, farsi pagare per certe immagini condivise, magari grazie al seguito che tramite queste si è ottenuto e ha permesso a dei brand di sponsorizzare la persona che lo fa, non è un semplice atteggiamento narcisistico ma, attenzione, è un modo di vendere la visibilità del proprio corpo.

Intanto, Chiara Ferragni ha voluto far notare un lato di sé che è piaciuto molto ai suoi follower. In effetti, l’influencer ha condiviso la fotografia con un vestito nero di pizzo, che mostra la parte superiore del suo corpo, anche il davanzale e i capezzoli. Questi ultimi, però, sono stati abilmente coperti con delle emoticon di cuori neri.