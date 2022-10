Elettra Lamborghini brilla di rosso vestita | Resisterle è davvero impossibile

Il fascino non manca certamente a Elettra Lamborghini e appena ne ha la possibiiità non esita a metterlo in mostra. Il suo outfit in rosso è davvero da urlo.

Elettra Lamborghini sta dimostrando di non essere solo una cantante, ma di essere versatile e di saper condurre bene, come accaduto con il programma “Only Fun – Comico Show”, in onda su Canale 9 in cui è affiancata dai Panpers. Questa è un’ulteriore conferma di come lei stia avendo successo indipendentemente dal cognome importante che porta. Anche il suo successo sui social è in costante crescita, complici anche i post ad alto tasso erotico che spesso lei pubblica sul suo profilo.

Elettra Lamborghini è sulla bocca di tutti

In queste ultime settimane non si parla però di Elettra Lamborghini solo per i successi che lei sta ottenendo in ambito professionale. Inevitabilmente, il suo nome è stato fatto in più occasioni in queste prime puntate del “Grande Fratello Vip” grazie alla presenza della sorella Ginevra.

La concorrente ha rivelato di non essere in buoni rapporti con lei, al punto tale da non essere stata invitata al suo matrimonio con Afrojack. La situazione non è andata meglio lo scorso Natale, momento in cui la gieffina è stata allontanata perché poco gradita.

In Tv Ginevra si è detta pentita e ha provato a tendere la mano alla cantante nella speranza che lei possa ascoltare il suo appello e riavvicinarsi. L’effetto, però, non è stato raggiunto: non solo è arrivata una diffida nei confronti del programma per evitare che venga fatto il suo nome ma anche una lettera in cui Elettra ha ribadito di “non essere disposta a fare alcuno show”. Lei vuole essere concentrata solo su se stessa e non ha intenzione di fare alcuna marcia indietro.

Un look davvero ultra sexy

Elettra non vive certamente di luce riflessa, ma è ormai una professionista a tutti gli effetti, che non ha niente da dimostrare sul lavoro. Le questioni che riguardano la sorella, squalificata dal “Gf Vip”, non le interessano minimamente. E lo stesso possono dirlo i suoi fan.

A seguirla sui social sono in tantissimi, estasiati dai post che lei pubblica periodicamente. Nell’ultimo i complimenti sono stati davvvero numerosi e tutti estasiati dal suo look che esalta ulteriomente il suo fisico.

In questo caso lei indossa un vestito rosso, uno dei suoi colori preferiti, con una profonda scollatura e uno spacco. L’occhio cade inevitabilmente proprio sul suo decolletè, esaltato dal drappeggio sul punto vita. Tantissimi i complimenti, come “Sei una dea“, “Che eleganza“, “Diva“, “Semplicemente stupenda“. Uno di questi è proprio quello della stilista dell’abito, Elisabetta Franchi, che le ha scritto semplicemente: “Bellissima“, seguito da tanti cuoricini rossi.