L’acqua San Benedetto ha promosso uno spot con protagonista Elisabetta Canalis. Tuttavia è stato censurato. In questo articolo vi sveleremo il perché.

La pubblicità è l’amina del commercio. Questa massima esiste da sempre, ed è sempre valida. Difatti il commercio senza pubblicità, che commercio è? Serve qualcosa che inciti ad acquistare. Motivo per cui, molte aziende scelgono di puntare su volti noti per le loro campagne pubblicitarie.

Perché si sceglie il vip? Alla base c’è una questione psicologica. Il personaggio famoso nell’immaginario collettivo viene visto come una persona speciale e questo crea emulazione. Se lo beve lei, lo compro pure io. O ancora se lo mangia lui, lo prendo anche io.

Lo spot della San Benedetto

Dunque il famoso marchio San Benedetto ha deciso di puntare su un volto molto famoso per la sua campagna di promozione. Si tratta di Elisabetta Canalis, showgirl che non ha bisogno di presentazioni. Lo spot pubblicitario è stato trasmesso per un bel po’ di tempo, attirando l’attenzione del pubblico.

Difatti le vendita saranno sicuramente aumentate grazie alla presenza della bellissima Elisabetta. Tuttavia qualcosa sembra essere andato storto, tanto da spingere l’azienda a sospendere lo spot. Cosa sarà mai successo?

La San Benedetto ferma lo spot

Dunque la San Benedetto ha dovuto bloccare la trasmissione dello spot pubblicitario. L’azienda ha fatto sapere che si impegnerà a crearne uno nuovo il prima possibile. Ma cosa aveva questo che non andava?

La polemica era iniziata già lo scorso agosto da parte dell’Aestetica Sovietica, un’organizzazione che si occupa di analisi sociali, culturali e politiche. Quest’ultima ha sottolineato la scorrettezza sul messaggio della prima colazione.

Difatti nel video veniva mostrata la showgirl al suo risveglio, intenta a preparare la colazione. Tuttavia le fette di pane si bruciano e il primo pasto della giornata salta. Cosa fare dunque? Bere solo un po’ di acqua San Benedetto, tanto contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

La decisione del Comitato di Controllo

Dunque ciò che viene imputato allo spot è il fatto che dichiari una cosa non vera. Secondo Aestetica Sovietica, una bottiglietta di acqua non potrà mai sostituire un pasto, dato che manca di calorie. Si tratta senza dubbio di una pubblicità fuorviante e con un messaggio non corretto. Inoltre la quantità di calcio e magnesio contenuta nell’acqua non è comunque paragonabile a quella che dovrebbe avere una colazione.

In conclusione Il Comitato di Controllo dell’autodisciplina pubblicitaria ha segnalato le criticità dello spot, invitando l’azienda a fare un passo indietro.