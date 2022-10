Belen Rodriguez “Non riuscivo ad accettarmi, ho dovuto chiedere aiuto | La confessione shock della showgirl

Belen Rodriguez appare a tutti come una donna bellissima e con pochissimi problemi. Anche per lei però non sono mancati i momenti difficili, al punto tale da spingerla a chiedere l’aiuto di un esperto per uscirne.

Ormai da anni l’Italia rappresenta una seconda casa per Belen Rodriguez, non solo per il successo che è riuscita a ottenere sul piano professionale. Oggi, infatti, lei è una stella di prima grandezza della nostra TV, che si divide tra due programmi “Tu sì que vales” e “Le Iene”, che le danno entrambi grandi soddisfazioni. Nel nostro Paese la showgirl ha trovato anche l’amore: da poco più di un anno ha ritrovato la serenità al fianco di Stefan De Martino, papà del suo primogenito, che ha “accettato” anche la bambina che lei ha avuto nell’estate 2021 da Antonino Spinalbese. Una conferma ulteriore del sentimento fortissimo che li lega.

Dai problemi economici al successo: la storia di Belen Rodriguez

L’arrivo in Italia di Belen Rodriguez è avvenuto però tra mille incertezze, spinto dalla situazione terribile che si stava verificando nel suo Paese di origine. Lei, infatti, era convinta di potersi mettere alle spalle una situazione terribile e aiutare così la sua famiglia.

In un primo momento le difficoltà non son però mancate e anche le certezze erano poche. “Sono arrivata in Italia con un contratto da modella – ha detto in un’intervista a ‘7’, il magazine del ‘Corriere della Sera’ -. La mia prima tappa è stata Riccione, dove mi sono ritrovata insieme ad altre sette ragazze, tutte senza permesso di soggiorno. Solo successivamente sono arrivati i primi provini per la Tv”.

Nel momento in cui sono arrivati lei è così riuscita a realizzare un osgno che aveva da tempo nel cuore: comprare una casa ai suoi familiari, dotata di tutti i comfort necessari. Loro, infatti, avevano dovuto andare ad abitare in campagna a causa della crisi che imperversava in Argentina nei primi anni 2000.

A volte la bellezza è un problema

Il suo aspetto fisico le ha aperto certamente tante porte a livello professionale e le ha permesso di ottenere lavori importanti sia nella moda sia in Tv. Nonostante questo, chi pensa che lei sia totalmente soddisfatta di sè commette un errore.

È stata lei stessa ad ammetterlo, al punto tale da confermare di avere dovuto ricorrere alla psicoterapia per la difficoltà ad accettare se stessa.

La showgirl ha infatti sofferto di dismorfofobia, ovvero il disturbo che porta una persona a preoccuparsi di difetti fisici inesistenti, causandone un grave disagio. “Il mio mestiere ti porta a stare sempre alla mercè degli altri, alla vista degli altri. Questo a me evidentemente piace, altrimenti non avrei scelto questo lavoro – ha confessato -. Sono andata però in psicoterapia per anni per riuscire ad accettarmi”.

Anche ricevere un complimento, paradossalmente, per lei era un problema: “Non ci credevo più. Quando me ne facevano uno e mi dicevano, ‘Mamma mia quanto sei bella!’, io dicevo: ‘Tanto me lo dicono solo perché sono Belen. Ho sofferto tanto per questo e ho così iniziato a fare psicanalisi” – ha concluso.